अंतरिक्ष से आया नन्हा मेहमान, पृथ्वी को मिला है नया ‘चांद’, ‘मिनी मून’ कब तक रहेगा मौजूद?
इस ‘मिनी मून’ का पता हंगरी के खगोलशास्त्री क्रिस्टियान सार्नेकी ने अगस्त में लगाया था। पहले इसे उपग्रह का टुकड़ा समझा जा रहा था। बाद में अमेरिका के एरिजोना स्थित लोवेल डिस्कवरी टेलीस्कोप से पुष्टि हुई कि यह सेटेलाइट है।
धरती के पास इन दिनों एक छोटा मेहमान मौजूद है। इसे वैज्ञानिक ‘मिनी मून’ यानी छोटा चांद कह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दो मीटर व्यास वाला यह क्षुद्रग्रह अप्रैल में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में आ गया था। यह दिसंबर की शुरुआत तक धरती के आसपास रहेगा। इसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर निकलकर सूर्य की परिक्रमा करेगा। बता दें कि पृथ्वी के पास अपना सिर्फ एक चांद है, जिसे चंद्रमा कहा जाता है। हालांकि हमारे सौरमंडल मद शनि और गुरु जैसे ग्रहों के पास एक से अधिक चांद भी है।
इस मिनी मून को 2026 क्यूक्यू8 नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह कोई वास्तविक चांद नहीं है, बल्कि एक छोटा अंतरिक्ष पिंड है। इससे पहले भी ऐसे कुछ पिंड पृथ्वी के आसपास देखे जा चुके हैं। इनमें 2006 आरएच120 शामिल है, जिसने करीब एक साल तक पृथ्वी की परिक्रमा की थी। वहीं, 2020 सीडी3 लगभग तीन साल तक पृथ्वी के आसपास रहा था।
दरअसल चट्टानी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ज्यादातर क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट से आते हैं। इस क्षेत्र में लाखों चट्टानी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इनकी कक्षा बदल जाती है।
उपग्रह को समझने में और मदद मिलेगी
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ‘मिनी मून’ का पता हंगरी के खगोलशास्त्री क्रिस्टियान सार्नेकी ने अगस्त में लगाया था। पहले इसे उपग्रह का टुकड़ा समझा जा रहा था। बाद में अमेरिका के एरिजोना स्थित लोवेल डिस्कवरी टेलीस्कोप से पुष्टि हुई कि यह क्षुद्रग्रह है। अक्तूबर में इसे इसे आधिकारिक तौर पर 2026 क्यूक्यू 8 नाम दिया। खगोल शास्त्रियों का कहना है कि ऐसे क्षुद्रग्रहों की मदद से धरती तक आने वाले पदार्थों की और जानकारी मिल सकेगी।
चांद पर फिर उतरेंगे इंसान
इस बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा आर्टेमिस-चार मिशन के तहत 2028 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष इंसानों को उतारने की अपनी योजना की तैयारी कर रहा है। नासा अपने निर्धारित समय-सीमा पर अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए काम में तेजी ला रही है और तकनीकी आवश्यकताओं में संशोधन कर रही है।
नासा के एक अधिकारी के मुताबिक, "हम 2028 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित और सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर वापस उतारने के लिए आर्टेमिस-चार मिशन की संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं। वहां रोवर और स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के शुरुआती उपकरण उनके इंतजार में होंगे।" वहीं चंद्रमा पर उतरने वाले मॉड्यूल का विकास दो निजी कंपनियां कर रही हैं। इनमें एक उद्योगपति एलन मस्क की स्पेसएक्स और दूसरी जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
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