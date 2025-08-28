दुबई की राजकुमारी ने मशहूर रैपर से सगाई, 2024 में इंस्टाग्राम पर पति को दिया था तलाक

दुबई की शहजादी शेखा महरा मोहम्मद राशिद अल मकतूम ने मशहूर रैपर फ्रेंच मॉन्टाना के साथ सगाई कर ली है। 2024 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर ही पति को तलाक दे दिया था।

दुबई की शहजादी शेखा महरा मोहम्मद राशिद अल मकतूम फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने पहले इंस्टाग्राम पर अपने पति को तलाक देने की घोषणा कर सबको चौंका दिया था, और अब मशहूर रैपर फ्रेंच मॉन्टाना के साथ सगाई की खबर ने तहलका मचा दिया है। 31 वर्षीय शहजादी और 40 वर्षीय रैपर ने जून 2025 में पेरिस फैशन वीक के दौरान सगाई की। मॉन्टाना के एक प्रतिनिधि ने TMZ को बताया कि इस जोड़े ने जून में पेरिस फैशन वीक के दौरान अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप दिया। यह जोड़ा पिछले साल से एक-दूसरे के साथ समय बिता रहा है, और अब उनकी प्रेम कहानी दुनिया के सामने आ चुकी है।

फ्रेंच मॉन्टाना से 2024 में हुई मुलाकात शहजादी महरा और फ्रेंच मॉन्टाना की मुलाकात 2024 के अंत में हुई थी। इसके बाद महरा ने मॉन्टाना को दुबई की सैर कराई और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं। दोनों को दुबई और मोरक्को में एक साथ देखा गया। दोनों कभी शानदार रेस्तरां में भोजन करते, कभी मस्जिदों में जाते, तो कभी पेरिस के प्रसिद्ध पॉन्ट डेस आर्ट्स पुल पर टहलते हुए। इस साल की शुरुआत में पेरिस के फैशन इवेंट्स में दोनों ने हाथों में हाथ डाले अपनी मोहब्बत का खुलासा किया था।

कौन हैं फ्रेंच मॉन्टाना? फ्रेंच मॉन्टाना का असली नाम करीम खारबौच है, जो 'अनफॉरगेटेबल' और 'नो स्टाइलिस्ट' जैसे वैश्विक हिट गानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने युगांडा और उत्तरी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा परियोजनाओं को वित्तपोषित करके परोपकार में भी ख्याति अर्जित की है। फ्रेंच मॉन्टाना की शादी 2007 से 2014 तक उद्यमी और डिजाइनर नदीन खारबौच से हुई थी, जिनसे उनका एक 16 वर्षीय बेटा क्रुज खारबौच है।

इंस्टाग्राम पर पति को दिया था तलाक शहजादी महरा की जिंदगी में यह नया अध्याय तब शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने पहले पति शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मकतूम से तलाक लिया। मई 2023 में उनकी शादी हुई थी, और उनकी एक बेटी भी है। लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। पिछले साल महरा ने इंस्टाग्राम पर एक हैरान करने वाला पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने पति पर अन्य महिलाओं के साथ समय बिताने का आरोप लगाया।