Dubai News Live: होश में आओ, पड़ोसियों से नहीं है लड़ाई; दुबई में धमाकों के बाद UAE की ईरान को चेतावनी

TOPSHOT - A metro train passes a plume of smoke rising from the port of Jebel Ali following a reported Iranian strike in Dubai on March 1, 2026. Ayatollah Ali Khamenei, Iran's supreme leader since 1989 and sworn enemy of the West, was killed in the opening salvo of a massive US and Israeli attack, sparking a new wave of retaliatory missile strikes from Tehran on March 1. (Photo by Fadel SENNA / AFP)

इजरायल, अमेरिका और ईरान की जंग का असर पूरे मध्य-पूर्व पर हो रहा है। इजरायल द्वारा किए गए हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ईरान ने मध्य-पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा असर संयुक्त अरब अमीरात पर देखने को मिला। यूएई के मशहूर पाम बीच, जहां पर कई बड़ी हस्तियों के घर हैं, वहां पर जाकर ईरान की मिसाइल गिरी। इस हमले में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इस हमले की वजह से लगी आग को घंटों तक बुझाया नहीं जा सका। इसके अलावा अबू धाबी एयरपोर्ट पर भी ईरान की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया था, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई थी। इसके बाद इस एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया था। लगातार होते हमले से गल्फ देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इसकी वजह से एयरपोर्ट्स पर हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। दुनिया के सबसे शांत इलाके माने जाने वाले इन देशों पर ईरान के हमले ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की भी पोल खोल दी। रविवार को ईरान की तरफ से खामेनेई के मारे जाने की खबर को सार्वजनिक करते हुए अमेरिकी के खिलाफ सबसे तेज हमला करने की कसम खाई। कुछ ही देर बाद दुबई, दोहा और बहरीन में तेज धमाके सुनाई दिए। अमेरिकी बेसों के अलावा ईरानी मिसाइलें रियायशी इलाकों पर भी घिर रही हैं। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार की तरफ से बताया गया कि ईरानी मिसाइल हमलों में कई इमारतों को क्षति पहुंची है, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं।

1 Mar 2026, 02:44:12 PM IST Dubai News Live: कब खुलेगा यूएई का एयर स्पेस? Dubai News Live: इजरायल और अमेरिकी की तरफ से किए गए हमले पर ईरान के पलटवार से मध्य-पूर्व में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। इसकी वजह से पूरे क्षेत्र के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते दुबई और अबू धाबी से आने-जाने वाली 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। अधिकारियों ने यूएई के हवाई क्षेत्र को फिर से खोलने की कोई समयसीमा घोषित नहीं की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दुबई इंटरनेशनल, जो दुनिया का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय यात्रा सेंटर है और प्रतिदिन 1,000 से अधिक उड़ानों का संचालन करता है, खाड़ी देशों में रात भर चले ईरानी जवाबी हमलों में क्षतिग्रस्त होने के बाद बंद कर दिया गया था।

1 Mar 2026, 02:29:25 PM IST Dubai News Live: अबू धाबी और दुबई में फंसे लोगों को भारत की सलाह Dubai News Live: अमेरिका, इज़राइल और ईरान के हमलों के बाद मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर, भारत ने शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात के हवाई अड्डों पर फंसे यात्रियों के लिए एक सलाह जारी की। शनिवार देर रात जारी एक सलाह में, अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि दूतावास और वाणिज्य दूतावास UAE के अधिकारियों के संपर्क में हैं।