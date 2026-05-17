दुबई के युवराज ने प्रिंस विलियम और माओरी रानी की तस्वीर को किया लाइक, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम ने ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और न्यूजीलैंड की माओरी रानी ते अरिकिनुई कुइनी नगा वाई होनो इ ते पो की एक तस्वीर को 'लाइक' कर दिया है। यह तस्वीर इस सप्ताह लंदन दौरे पर विंडसर कैसल में ली गई थी, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम ने ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और न्यूजीलैंड की माओरी रानी ते अरिकिनुई कुइनी नगा वाई होनो इ ते पो की एक तस्वीर को 'लाइक' कर दिया है। यह तस्वीर इस सप्ताह लंदन दौरे पर विंडसर कैसल में ली गई थी, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि प्रिंस विलियम ने 12 मई को सुबह विंडसर कैसल में 29 वर्षीय माओरी रानी से मुलाकात की। यह बैठक 'किंग्स ट्रस्ट' समारोह में रानी के शामिल होने के एक दिन बाद हुई। प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की गई इस तस्वीर को अब तक साढ़े तीन लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं, जिनमें दुबई के युवराज शेख हमदान भी शामिल हैं।
माओरी कौन हैं?
माओरी लोग न्यूजीलैंड के मूल निवासी पोलिनेशियाई समुदाय हैं। माना जाता है कि उनके पूर्वज लगभग 700 वर्ष पहले विशाल समुद्री नौकाओं से प्रशांत महासागर पार करके पूर्वी पोलिनेशिया से न्यूजीलैंड पहुंचे थे। उन्होंने सदियों में भूमि, वंश, आध्यात्मिकता और समुदाय पर आधारित समृद्ध संस्कृति विकसित की है। उनकी प्रसिद्ध परंपराओं में हाका नृत्य, ता मोको टैटू, लकड़ी की नक्काशी, बुनाई और मौखिक परंपराएं शामिल हैं। माओरी भाषा 'ते रेओ माओरी' न्यूजीलैंड की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। आज माओरी देश की संस्कृति, राजनीति और पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं।
नगा वाई होनो इ ते पो कौन हैं?
29 वर्षीय नगा वाई होनो इ ते पो न्यूजीलैंड की वर्तमान माओरी क्वीन (कुइनी) हैं। वे 2024 में अपने पिता राजा तुहेतिया के निधन के बाद किंगितंगा आंदोलन की सातवीं सम्राट बनीं। इस आंदोलन की स्थापना 1850 के दशक में माओरी जनजातियों को एकजुट करने और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ मजबूत नेतृत्व खड़ा करने के लिए की गई थी। वे अपनी दादी ते अताइरंगिकाहु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाली दूसरी महिला हैं।
मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा
टाउन एंड कंट्री पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार, प्रिंस विलियम और माओरी रानी ने वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। दोनों ने स्वदेशी ज्ञान और अंतरपीढ़ीगत प्रबंधन की शक्ति पर जोर दिया, जो पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनकी बातचीत का मुख्य फोकस ऐसे समाधानों पर रहा जो स्वदेशी ज्ञान और आधुनिक पश्चिमी विज्ञान को एक साथ जोड़ते हैं। यह मुलाकात ब्रिटिश शाही परिवार और न्यूजीलैंड के स्वदेशी माओरी समुदाय के बीच सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय सहयोग को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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