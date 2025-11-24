बेशर्मी की हद! तेजस दुर्घटना के बाद भी चलता रहा दुबई एयरशो, US पायलट का फूटा गुस्सा- छोड़ा इवेंट

संक्षेप: दुबई एयर शो को तेजस के क्रैश होने के बाद भी जारी रखने को लेकर यूएस पायलट ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भारतीय पायलट के मौत के बाद हमने उनके सम्मान में अपनी प्रदर्शनी रद्द कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी एयर शो जारी रहा।

दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट तेजस क्रैश ने पूरे देश को शोक में डाल दिया है। भारत ही नहीं दुनिया भर के देश इसे लेकर अपना दुख साझा कर रहे हैं। क्रैश में भारत ने एक होनहार पायलट नमांल स्याल को भी खो दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी एयर शो बकायदा जारी रहा। शो के जारी रहने को लेकर अमेरिकी वायुसेना के फाइटर पायलट कैप्टन ने आयोजकों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नमांश के प्रदर्शन के तुरंत बाद ही उनकी प्रदर्शनी थी। लेकिन जब यह क्रैश हुआ तो उन्होंने और उनकी टीम ने कुछ अन्य टीमों के साथ मिलकर नमांश के सम्मान में तुरंत ही प्रस्तुति रद्द कर दी। लेकिन आयोजकों ने यह कार्यक्रम जारी रखा, जो कि काफी असहज करने वाला था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस घटना के बाद अमेरिकी वायुसेना पायलट टेलर हीस्टर ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जब वह अपनी अंतिम प्रस्तुति की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त यह हादसा हुआ। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने टीम के साथ दिवंगत भारतीय पायलट के सम्मान में वह स्थान छोड़ दिया।

उन्होंने लिखा, "हालाँकि शो ने उड़ान कार्यक्रम को जारी रखने का चौंकाने वाला फैसला लिया, लेकिन हमारी टीम ने, कुछ अन्य टीमों के साथ मिलकर, पायलट, उनके साथियों और परिवार के सम्मान में हमारी अंतिम प्रस्तुति रद्द करने का निर्णय लिया। हम सबने दूर से ही चुपचाप उस घटना के बाद के दृश्य देखे। मेंटेनेंस क्रू एक खाली पार्किंग स्थान के पास खड़ा था, विमान की सीढ़ी जमीन पर पड़ी थी, और पायलट का सामान अभी भी उनकी रेंटल कार में था।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए टेलर ने लिखा, "हमें उम्मीद थी कि इस घातक दुर्घटना के बाद यह शो रोक दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी शो को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाया गया। हमें लगा वहां लोग नहीं होंगे, लेकिन भीड़ भी पूरे उत्साह के साथ वहां मौजूद रही। और शो खत्म होने के बाद आयोजकों ने बड़े उत्साह के साथ 2027 में मुलाकात होने का वादा किया।"

टेलर ने कहा कि अगर यही घटना उनके साथ होती। तो इसके बाद भी वहां संगीत बजता रहता और जश्न का माहौल रहता। मेरी टीम को ऐसे माहौल में मेरे बिना जाना पड़ता। दुबई की भव्यता पर तंज कसते हुए टेलर ने कहा, “चाहे कोई भी दिखावा हो, कोई रॉकस्टार ट्रीटमेंट हो, शानदार डिनर या फिर कुछ भी... यह सब ज्यादा मायने नहीं रखते। मायने रखती है, तो बस मेरी टीम... जो घर से दूर मेरे लिए एक परिवार बन गए हैं।”

घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "जब काला धुआँ छंट जाता है, तब जिस कंपनी के लिए आप काम करते थे, वह पैसा जिसे कमाने के लिए आप तनाव लेते थे, वे लोग जिन्हें आप नहीं जानते थे लेकिन खुश करने की कोशिश करते थे। वे सभी वहीं खड़े रहेंगे, रॉक एंड रोल सुनते हुए और अगली प्रस्तुति को रिकॉर्ड करते हुए। शो को जारी रहना चाहिए, वे हमेशा कहते हैं और वे सही कहते हैं। लेकिन याद रखें, आपके जाने के बाद भी कोई यही बात कहेगा। धन्यवाद।”