नशे में धुत महिला पैसेंजर ने फ्लाइट में पार की सारी हदें, शर्म से पानी-पानी हुई एयर होस्टेस

कोडी सिएरा मैरी ब्रायन 31 वर्षीय महिला हैं, जिसे सॉल्ट लेक सिटी से पोर्टलैंड, ओरेगन जाने वाली डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट पर हंगामा करने के चलते गिरफ्तार किया गया। उस पर मुख्य रूप से यौन उत्पीड़न, शारीरिक हमला और नशे में सार्वजनिक उपद्रव के आरोप है।

सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री को हिरासत में ले लिया गया है। उस पर डेल्टा एयरलाइंस की एयर होस्टेस के साथ दुर्व्यवहार और हमला करने का आरोप है। न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि इस महिला ने डेल्टा एयरलाइंस के एक कर्मचारी सहित कई लोगों पर हमला किया, जिसके बाद उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती कागजातों से स्पष्ट होता है कि 31 साल की कोडी सिएरा मैरी ब्रायन पर 2 अक्टूबर (बुधवार) की इस घटना के बाद यौन उत्पीड़न, मारपीट और सार्वजनिक जगह पर नशे की स्थिति में उपद्रव फैलाने के आरोप लगे हैं।

कोडी सिएरा मैरी ब्रायन कौन है? पुलिस के अनुसार, यह झड़प तब शुरू हुई जब ब्रायन फ्लाइट में सवार हुई। फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे बार-बार गलियारे से हटने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। अंत में जब वह हटी तो उन्होंने जानबूझकर अपना कंधा एक डेल्टा कर्मचारी पर जोर से ठोक दिया, जिससे वह कर्मचारी पीछे गिर पड़ा और सीट पर ठोकर खा गया।

महिला कर्मचारी पर किया हमला इसके बाद पायलट ने उन्हें विमान से उतरने का सख्त निर्देश दिया। जब उन्हें प्लेन से नीचे उतार दिया गया, तो ब्रायन ने कथित तौर पर टर्मिनल के सुरक्षित क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि उसे रोकने पर उन्होंने एक महिला कर्मचारी पर हमला कर दिया। उन्होंने कर्मचारी की गर्दन थाम ली, उसके बाल खींचे और सिर को नीचे झटक दिया। बयान के अनुसार, कर्मचारी को छोड़ने के बाद ब्रायन वापस लौटीं और कथित रूप से एक एयर होस्टेस को गलत तरीके से पकड़ा, और धमकी देते हुए बोली कि अगर मैं तुम्हें कभी अकेले पकड़ लूंगी, तो देखना।