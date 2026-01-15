Hindustan Hindi News
drums of war are beating louder; US Moves Carrier Strike Group To Middle East Amid Iran Tensions, Report
ईरान की तरफ तेजी से बढ़ा US का परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत; USS अब्राहम लिंकन की क्या खूबियां

ईरान की तरफ तेजी से बढ़ा US का परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत; USS अब्राहम लिंकन की क्या खूबियां

संक्षेप:

अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और खराब आर्थिक हालात के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और अमेरिका का ट्रंप प्रशासन तेहरान पर लगातार दबाव बना रहा है।

Jan 15, 2026 08:28 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल-ईस्ट में अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने संकेत दिए हैं कि अब तक दक्षिण चीन सागर में तैनात एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईरान के करीब यानी मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा है। अमेरिका के इस कदम के बाद मिडिल-ईस्ट में जंग की आहट तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्ट्राइक ग्रुप यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के क्षेत्र में तैनात होगा, जिसमें मिडिल ईस्ट भी शामिल है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जंगी बेड़े की अगुवाई USS Abraham Lincoln एयरक्राफ्ट कैरियर कर रहा है। इसके साथ कई युद्धपोत और कम से कम एक परमाणु पनडुब्बी भी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुधवार को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रवाना हो चुका है, जिसके वहां पहुँचने में करीब एक हफ्ते का समय लग सकता है। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और खराब आर्थिक हालात के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और अमेरिका का ट्रंप प्रशासन तेहरान पर लगातार दबाव बना रहा है। ईरानी प्रदर्शनकारियों को उकसाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा है कि संस्थाओं पर कब्जा करो, मदद पहुंच रही है।

बढ़ते तनाव के बीच बड़ा सैन्य संकेत

मानवाधिकार संगठन HRANA के अनुसार, ईरान में विरोध-प्रदर्शन 18वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक 187 शहरों में 600 से ज़्यादा प्रदर्शन दर्ज किए गए हैं, जबकि 18,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 2,600 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ईरानी सरकार ने इंटरनेट और संचार सेवाओं पर बैन लगा रखा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती केवल सैन्य कदम नहीं, बल्कि ईरान के लिए एक कड़ा रणनीतिक संदेश है कि अमेरिका हालात पर करीबी नजर रखे हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

अमेरिकी ठिकानों पर हाई अलर्ट

दूसरी तरफ, तनाव के मद्देनज़र मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कतर स्थित अल-उदीद एयरबेस, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, वहां से कुछ कर्मचारियों को एहतियातन हटने की सलाह दी गई है। वहीं सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों को गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने और अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है।

USS अब्राहम लिंकन की क्या खूबियां

USS अब्राहम लिंकन US का सबसे विनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है, जो परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। ये निमित्ज क्लास का हिस्सा है और इसके साथ पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें गाइडेड मिलाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां और सप्लाई जहाज शामिल रहते हैं। यह हवाई, समुद्री और तटीय लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। यह दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है और विभिन्न वैश्विक मिशनों में अमेरिकी नौसेना की क्षमताओं का प्रदर्शन करता है।

USS Abraham Lincoln

सबसे बड़ी ताकत इसका एयर विंग

इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी शक्ति इसका एयर विंग है, जिससे F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, E-2D हॉकआई सर्विलांस एयरक्राफ्ट और MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। यह समुद्री डकैती और आतंकवाद के खिलाफ समुद्री सुरक्षा अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जिससे समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा होती है। संकट के समय, यह पोत और इसका स्ट्राइक ग्रुप मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया के लिए अद्वितीय क्षमताएं प्रदान करता है। यह भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में तैनात होकर कूटनीतिक और सैन्य उपस्थिति दर्ज करता है।

