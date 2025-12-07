फिर हवा में फैल जाएगी मौत? यूक्रेन युद्ध से चेरनोबिल परमाणु संयंत्र की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में हुए एक हमले की वजह से चेरनोबिल परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि इससे संयंत्र की सुरक्षा ढाल को नुकसान हुआ है। मरम्मत का काम जारी है, लेकिन इससे ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब और बुरे हालात की तरफ आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया कि इस क्षेत्र में जारी युद्ध में हुए ड्रोन हमले की वजह से चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर बनी सुरक्षात्मक दीवार कमजोर हो गई है। इस सुरक्षा दीवार का निर्माण परमाणु दुर्घटना के बाद रेडियोधर्मी पदार्थों को रोकने के लिए किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने बताया कि इस सुरक्षा ढाल के निर्माण का काम 2019 में पूरा हुआ था। 2022 में रूसी हमले के बाद से लगातार इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया जा रहा था। इस साल फरवरी में जब युद्ध तेज गति के साथ आगे बढ़ा और दोनों पक्षों ने जबरदस्त हमले किए तब इस प्लांट पर भी कुछ ड्रोन्स गिराए गए। पिछले हफ्ते हुई जांच में सामने आया कि इसकी वजह से इसकी सुरक्षा प्रणाली कमजोर हुई। पिछले हफ्ते की गई जांच में सामने आया कि इसकी सुरक्षा दीवार में काफी क्षति हो गई है।
आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने इस मामले पर जारी किए गए एक बयान में बताया कि निरीक्षण दल ने इस बात की पुष्टि की है कि ड्रोन हमले की वजह से ढांचे की प्राथमिक सुरक्षा क्षमता, खासतौर पर रेडियोएक्टिव पदार्थों को रोकने की क्षमता प्रभावित हुई है। हालांकि, अभी भी इसकी संरचना काफी मजबूत है, इसकी निगरानी प्रणालियों को स्थायी नुकसान नहीं हुआ है। ग्रोसी ने कहा कि हम इस पर अभी कुछ मरम्मत के काम कर रहे हैं लेकिन इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। सुरक्षा दीवार की बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने और दीर्घकालिक परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक बहाली बेहद आवश्यक है।
गौरतलब है कि फरवरी में दोनों देशों के बीच जारी युद्ध अपने सबसे भयंकर रूप में पहुंच गया था। दोनों ही तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे थे। 14 फरवरी को यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूस का एक उच्च वॉरहेड से लैस ड्रोन इस संयंत्र से टकरा गया। इसके बाद उसमें आग लग गई और संरचना क्षतिग्रस्त हो गई। यूक्रेन ने इस हमले का आरोप रूस के ऊपर लगाया, जबकि मॉस्को ने किसी भी हमले से इनकार किया।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
