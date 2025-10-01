drone wall plan of 27 countries against russia know how it works दुनिया में पहली बार बनेगी 'ड्रोन वॉल', रूस से डरे 27 देशों का फैसला; कैसे करेगी काम, International Hindi News - Hindustan
Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, कोपेनहेगनWed, 1 Oct 2025 01:20 PM
दुनिया में युद्ध के तरीके अब बदलते जा रहे हैं। कभी तोप, बंदूक और टैंकों से जो जंग हुआ करती थी, उसमें ड्रोन वारफेयर ने जगह ले ली है। ईरान, रूस और तुर्की जैसे देशों ने ड्रोन्स के मामले में बढ़त हासिल की है। रूस ने तो यूक्रेन से जंग में पारंपरिक हथियारों के मुकाबले ड्रोन से ज्यादा सफलता हासिल की। अहम बात यह है कि ड्रोन वारफेयर में लागत कम है और टारगेट पर सीधा हमला करके सफलता पाने की संभावनाएं अधिक हैं। वहीं इसे लेकर होने वाले नुकसान की चिंताएं भी बढ़ गई है। यूरोप में तो ड्रोन्स को लेकर खौफ का आलम है। यूरोपियन यूनियन ने इसे लेकर आज एक मीटिंग डेनमार्क में बुलाई है, जिसमें 'ड्रोन वॉल' बनाने को लेकर बात की जाएगी।

दरअसल यूरोपियन यूनियन की चिंता की बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही रूसी ड्रोन पोलैंड के आसमान में देखे गए थे। पोलैंड नाटो देश है, फिर भी उसके यहां इस तरह रूसी ड्रोन्स देखे जाने से हलचल मच गई थी। इसके अलावा एस्टोनिया और रोमानिया ने भी शिकायत की है कि उनके आसमान में रूसी ड्रोन देखे गए। ये तो सितंबर महीने के ही मामले हैं। इसके बाद रूस की सीमा से लगते बुल्गारिया, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, डेनमार्क और फिनलैंड जैसे देशों ने वार्ता की। इस मीटिंग में तय हुआ कि हमें ड्रोन वॉल तैयार करनी होगी। अब सवाल है कि यह ड्रोन वॉल क्या होगी और कैसी होगी।

जिस ड्रोन वॉल की बात की जा रही है, वह ऐंटी ड्रोन तकनीकों का तैनात होना है। ऐसी तकनीक से ड्रोन्स की एंट्री पर सिस्टम तुरंत अलर्ट होगा और उन्हें माकूल जवाब दिया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के किसी भी हिस्से में रूसी या अन्य किसी देश के ड्रोन्स को तत्काल इंटरसेप्ट करने में इससे मदद मिलेगी। इसके तहत राडार, जैमर और सेंसर इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों के बीच डेटा शेयरिंग को लेकर सहमति होगी। इसके तहत सभी देश एक-दूसरे को बताएंगे कि ड्रोन्स एंट्री कर रहा है या फिर उसकी स्थिति क्या है।

नाटो के महासचिव मार्क रुट का कहना है कि हमें अपने आसमान को सुरक्षित रखना होगा। इसके लिए ड्रोन वॉल हमारी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम अरबों डॉलर की रकम मिसाइलों की खरीद पर नहीं लगा सकते। ड्रोन का जवाब मिसाइल से नहीं दिया जा सकता। इसलिए हम ड्रोन वॉल के प्रस्ताव पर बात कर रहे हैं। इसके लिए रकम भी कम खर्च होगी। फिलहाल यह तय नहीं हो पा रहा है कि असल में ड्रोन वॉल कैसी दिखेगी, यह कब तक पूरी होगी और इस पर लागत कितनी आने वाली है। इस वॉल को तैयार करने के लिए यूक्रेन के अनुभवों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो फिलहाल रूसी ड्रोन्स से मुकाबला कर रहा है।

