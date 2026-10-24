ड्रोन ने खुद सेट किया अपना टारगेट, बिल्डिंग के पास जाकर फटा; तीन लोगों को मार डाला
जापोरिज्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी में 19 साल की अकाउंटिंग स्टूडेंट टेटियाना बुबिनेट्स की हॉस्पिटल में मौत हो गई और 41 साल के ओलेक्सी स्विरिन और 48 साल के रोमन कार्पी की बाद में घायल होने की वजह से मौत हो गई। कुल तीन लोगों की जान गई।
एक छोटा फिक्स्ड-विंग ड्रोन 6 जुलाई को यूक्रेन के जापोरिज्जिया में करीब पांच और ड्रोन के साथ उड़ा और उनमें से किसी ने भी रेडियो सिग्नल नहीं भेजे। ऑपरेटर्स ने उन्हें फ्रंट लाइन से 14 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल स्टेशन की ओर लॉन्च किया था और ड्रोन का उनसे कोई रेडियो लिंक नहीं था। 24 अगस्त को छपी 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, जैसे ही यह अंदर आया, ड्रोन के सॉफ्टवेयर ने चुना कि क्या हिट करना है, सबसे ज्यादा संभावना प्रोपेन टैंक पर थी जिन्हें पहचानने के लिए इसे ट्रेन किया गया था। ड्रोन चूक गया और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की दीवार से टकराया और वहां शरण लिए हुए लोगों के पास फट गया। जापोरिज्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी में 19 साल की अकाउंटिंग स्टूडेंट टेटियाना बुबिनेट्स की हॉस्पिटल में मौत हो गई और 41 साल के ओलेक्सी स्विरिन और 48 साल के रोमन कार्पी की बाद में घायल होने की वजह से मौत हो गई। कुल तीन लोगों की जान चली गई।
अगले महीने, 16 से 20 नवंबर तक कुछ पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन के 128 देश जिनमें भारत भी शामिल है जिनेवा में मिलेंगे। वे इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या उन हथियारों के लिए जरूरी नियमों पर बातचीत शुरू की जाए जो अपने टारगेट खुद चुनते हैं। यह कन्वेंशन UN द्वारा होस्ट किया गया एक फ्रेमवर्क है जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले या बिना सोचे-समझे इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को रेगुलेट या बैन करता है।
सरकारें जिनेवा में 12 साल से ऑटोनॉमस हथियारों पर चर्चा कर रही हैं। सितंबर की शुरुआत में वे एक टेक्स्ट पर सहमत हुए जिसमें बताया गया था कि ऐसे हथियार क्या हैं और उन पर क्या लिमिट लागू होनी चाहिए। यह नियमों की ओर पहला कदम था। यह टेक्स्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। यूक्रेन के एयर-डिफेंस कमांडरों, ड्रोन स्पेशलिस्ट और फोरेंसिक जांचकर्ताओं ने, जिन्होंने मलबे की जांच की, टाइम्स को बताया कि एयरक्राफ्ट बिना पायलट के उड़ा था।
ड्रोन में वीडियो कैमरे थे लेकिन ऑपरेटर तक पहुंचने के लिए कोई एंटीना नहीं था। उनमें से दो के अंदर, जांचकर्ताओं को एक एनवीडिया जेटसन ओरिन मिला, जो एक कंज्यूमर मिनीकंप्यूटर है जिसकी रिटेल कीमत $249 है और इसे स्टूडेंट्स, डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को बेचा जाता है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि मॉड्यूल एन्क्रिप्टेड नहीं था, इसलिए स्पेशलिस्ट नेविगेशन के लिए लोड की गई टेरेन इमेज और उस कोड को पढ़ सकते थे जो बताता था कि ड्रोन को किस पर हमला करने के लिए ट्रेन किया गया था।
सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) की कैटरिना बोंडार ने बताया कि यह पूरी तरह से ऑटोनॉमस टारगेटिंग का इस्तेमाल करने वाले रूसी ड्रोन से आम लोगों की मौत का पहला डॉक्यूमेंटेड मामला था। शहर में एयर डिफेंस की कमान संभालने वाले कर्नल सेरही मिनाईव ने कहा, "मशीनें हमला करने का फैसला ले रही हैं।"
'AI वाले सफल हमलों की संख्या दस गुना बढ़ गई'
वहीं, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने सितंबर में कहा था कि AI गाइडेंस का इस्तेमाल करके सफल हमलों की संख्या साल की शुरुआत से दस गुना बढ़ गई है। उस महीने किए गए टेस्ट में हर ड्रोन को कम से कम 500 मीटर दूर से एक चलती हुई हल्की बख्तरबंद गाड़ी को डिटेक्ट करके उस पर लॉक करना था और पायलट के हाथों को कंट्रोल से हटाकर उसे मारना था। मिनिस्ट्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला इंसान करता है। जापोरिज्जिया में, ऑपरेटरों ने ड्रोन को बिना कोई टारगेट तय किए एक इलाके में भेज दिया और उसे उस कैटेगरी से मेल खाने वाली कोई चीज ढूंढने के लिए छोड़ दिया जिस पर उसे ट्रेनिंग दी गई थी।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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