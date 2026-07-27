सऊदी अरब में सबसे बड़ी रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक, लगी भीषण आग; दुनिया भर में हलचल
अब्कैक दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल स्टैबिलाइजेशन प्लांट माना जाता है। यहां कच्चा तेल निर्यात से पहले प्रोसेस्ड किया जाता है। अनुमान है कि यह संयंत्र वैश्विक तेल आपूर्ति के लगभग 5 से 7 प्रतिशत हिस्से की प्रोसेसिंग से जुड़ा है।
सऊदी अरब में स्थित सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको के अब्कैक ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट और पाइपलाइन के पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लग गई। उपग्रह आधारित सर्विलांस सिस्टम नासा फर्म्स की सैटेलाइट तस्वीरों में संयंत्र के आसपास बड़े पैमाने पर आग लगी दिखी, जिससे ऑयल सेंटर को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सऊदी अधिकारियों ने नुकसान का आकलन अभी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन घटना ने दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा केंद्रों में से एक की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब्कैक दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल स्टैबिलाइजेशन प्लांट माना जाता है। यहां सऊदी अरब के बड़े हिस्से का कच्चा तेल निर्यात से पहले प्रोसेस्ड किया जाता है। अनुमान है कि यह संयंत्र वैश्विक तेल आपूर्ति के लगभग 5 से 7 प्रतिशत हिस्से की प्रोसेसिंग से जुड़ा है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार की बाधा का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर संयंत्र की उत्पादन क्षमता लंबे समय तक प्रभावित रहती है, तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है।
ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों को ठहराया जिम्मेदार
सऊदी अरब ने इस हमले के लिए इराक में सक्रिय ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ड्रोन इराकी क्षेत्र से छोड़े गए थे और उनका मकदस तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना था। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देश अपनी सुरक्षा और अहम बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए उचित जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। साथ ही इराक से अपने क्षेत्र का उपयोग ऐसे हमलों के लिए न होने देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की गई है।
ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरे लगातार बढ़ रहे
यह हमला ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है और क्षेत्र की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। अब्कैक संयंत्र पर अतीत में हुए हमलों का भी वैश्विक तेल कीमतों पर बड़ा असर पड़ा था। इसलिए इस ताजा घटना पर अंतरराष्ट्रीय बाजार और ऊर्जा क्षेत्र की नजर बनी हुई है। फिलहाल सऊदी अधिकारी स्थिति पर नियंत्रण पाने और नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं, जबकि निवेशक संभावित आपूर्ति रुकावट और तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर सतर्क हैं। ऐसे सभी पार्टनर्स लगातार बदलते घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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