खूंखार अपराधियों का तांडव, इक्वाडोर की जेल में फांसी पर लटके मिले दर्जनों कैदी

खूंखार अपराधियों का तांडव, इक्वाडोर की जेल में फांसी पर लटके मिले दर्जनों कैदी

संक्षेप: दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में मचला जेल में हुए दंगों के बाद कम से कम 31 कैदियों की हत्या कर दी गई। ज्यादातर कैदियों के शव फांसी पर लटके पाए गए। कैदियों की जेल बदलने के फैसले के बाद यह हिंसा हुई है। 

Tue, 11 Nov 2025 09:47 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में एक बेहद खतरनाक घटना सामने आई है। यहां की मचला जेल में दंगों के बाद कम से कम 31 कैदी फांसी पर लटके पाए गए। जेल के अधिकारियोंका कहना कहना है कि चार कैदियों को गोली मार दी गई थी। बाकी कैदियों को फांसी पर लटकाकर या फिर गला घोंटकर मार दिया गया। इक्वाडोर के गृह मंत्री ने बताया कि शाम को करीब 6 बजे कैदियों के शव लटके हुए पाए गए थे। विरोधी गैंग ने उन्हें मारकर लटका दिया। उन्होंने कहा कि इस जेल में करीब 1000 कैदी थे। इस घटना के बाद देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है।

क्यों हुआ था दंगा

रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग्स स्मग्लिंग के सरगनाओं की जेल बदलने को लेकर यह दंगा हुआ था। जेल में बंद कैदियों के गैंग का कहना था कि उन्हें ट्रांसफर ना किया जाए। वहीं सरकार ने गुयाकिल की जेल में उन्हें ट्रांसफर करने का फैसला किया था। गृह मंत्री ने बताया कि अब तक 300 खूंखार कैदियों को नई जेल में शिफ्ट किया जा चुका है।

बता दें कि इक्वाडोर की इस जेल में अकसर दंगे होते हैं। 2020 से अब तक कम से कम 500 कैदी इस जेल में मारे जा चुके हैं। इक्वाडोर की गिनती दुनिया के बेहद खतरनाक देशों में होती है। राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने कई संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया है और कई अपराधियों को प्रत्यर्पित किया है। ऐसे में ये संगठन और भी हिंसक हो गए हैं।

बता दें कि अप्रैल में ही इक्वाडोर में चुनाव करवाए गए थे। नोबोआ ने अपने प्रतिद्विंद्वी लुइसा गोंजालेज को हराया था। उनके बीच मतों का अंतर भी बेहद कम था। चुनाव के दौरान भी हिंसा की खबरें सामने आई हैं। इक्वाडोर में रोजगार और अपराध बड़ी समस्या बने हुई है। नोबोआ एक दक्षिणपंथी नेता हैं। वह कानून व्यवस्था को लेकर कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं।

