ट्रंप ने कहा बातचीत का प्लान नहीं, ईरान बोला-गिड़गिड़ा रहा अमेरिका; होर्मुज पर तनाव कायम
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहाकि ईरान के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। इसके उलट ईरान का कहना है कि अमेरिका बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहाकि ईरान के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि होर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर हमले की खबर के बावजूद यह जलमार्ग खुला हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में होर्मुज से जहाजों की आवाजाही कम हो रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहाकि वहां अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह से लागू है। साथ ही यह भी दावा किया कि सभी समुद्री बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की यह पोस्ट अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के 60 दिनों का दौर इस हफ्ते खत्म होने के बाद आई है।
ईरान ने क्या कहा
इस बीच ईरान का भी बयान आया है। ईरान का कहना है कि होर्मुज तब तक बंद रहेगा, जब तक अमेरिका जून में किए गए अंतरिम समझौते के तहत तेहरान की शर्तें पूरी नहीं करता है। शीर्ष ईरानी वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहाकि इन शर्तों में ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी हटाना, तेल पर रोक हटाना, ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करना और सभी मोर्चों पर धमकियों और सैन्य कार्रवाइयों को खत्म करना शामिल है।
ईरानी विदेश मंत्री बोले-वॉशिंगटन झुक रहा
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस बीच यह बात खारिज कर दी कि उनका देश समर्पण करने वाला है। साथ ही यह भी दावा किया कि वॉशिंगटन अब ईरानी शर्तों पर बातचीत करना चाहता है। अराघची ने कहाकि जंग में अमेरिका का उद्देश्य ईरान को समर्पण करने पर मजबूर करना था, लेकिन हम समर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने जोड़ा कि अमेरिका अब हमारे शर्तों के अनुसार हमसे बातचीत करने की भीख मांग रहा है।
अराघची ने क्या कहा
अराघची ने यह भी कहाकि अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में ईरान के पक्ष में 13 प्रावधान हैं। एक वॉशिंगटन के पक्ष में है, जबकि इजरायल पर तोड़-फोड़ करने और इसके कार्यान्वयन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आरोप लगाया। हमने युद्ध जीता, और हम कूटनीति में भी जीते और हमने दुश्मन को हमारी शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। अराघची ने यह भी कहाकि ईरान की सैन्य और युद्धक्षेत्र क्षमताओं ने वार्ता में अपनी स्थिति को मजबूत किया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।