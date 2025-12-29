Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trumps statement made even the Ukrainian President laugh video goes viral
रूस भी चाहता है कि...ऐसी बात बोल गए डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी राष्ट्रपति को भी आ गई हंसी; वीडियो वायरल

रूस भी चाहता है कि...ऐसी बात बोल गए डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी राष्ट्रपति को भी आ गई हंसी; वीडियो वायरल

संक्षेप:

वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रूस भी चाहता है कि यूक्रेन सफल हो जाए। इसपर जेलेंस्की हंसने लगे। दोनों के बीच तीन घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई थी।

Dec 29, 2025 07:33 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात कह दी कि जेलेंस्की हैरान रह गए। उनकी बात पर जेलेंस्की हंसने लगे। ट्रंप ने कहा कि रूस भी चाहता है कि यूक्रेन सफल हो जाए। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की प्रगति को लेकर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ही दयालु ह्रदय हैं और वह चाहते हैं कि यूक्रेन सफल हो।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन को एक सफल देश के रूप में देखना चाहता है। यह अजीब जरूर लगता है लेकिन पुतिन यूक्रेन के प्रति बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं। चाहे बात एनर्जी सप्लई की हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की। वह चाहते हैं कि सस्ती कीमतों पर लोगों को यह उपलब्ध हो। आज बहुत सारी अच्छी चीजें निकलकर सामने आई हैं।

डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनकर जेलेंस्की कुछ बोल तो नहीं पाए लेकिन वह हंसने लगे। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मार-ए-लागो अपार्टमेंट में मुलाकात हुई थी। इस वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध रुकने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश समझौते के करीब हैं। दोनों नेताओं के बीच तीन घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई थी।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ ही हफ्तों में साफ हो जाएगा कि यह वार्ता सफल होने वाली है या नही्ं। उन्होंने कहा कि बातचीत काफी आगे पहुंच चुकी है। वहीं जेलेंस्की ने भी कहा कि यह एक सकारात्मक बैठक थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी पर पूरी तरह सहमति बन चुकी है। इसपर करी बन 95 फीसदी सहमति बन चुकी है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Russia Ukraine War Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।