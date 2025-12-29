रूस भी चाहता है कि...ऐसी बात बोल गए डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी राष्ट्रपति को भी आ गई हंसी; वीडियो वायरल

संक्षेप: वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रूस भी चाहता है कि यूक्रेन सफल हो जाए। इसपर जेलेंस्की हंसने लगे। दोनों के बीच तीन घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई थी।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात कह दी कि जेलेंस्की हैरान रह गए। उनकी बात पर जेलेंस्की हंसने लगे। ट्रंप ने कहा कि रूस भी चाहता है कि यूक्रेन सफल हो जाए। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की प्रगति को लेकर बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ही दयालु ह्रदय हैं और वह चाहते हैं कि यूक्रेन सफल हो।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन को एक सफल देश के रूप में देखना चाहता है। यह अजीब जरूर लगता है लेकिन पुतिन यूक्रेन के प्रति बहुत ही अच्छे विचार रखते हैं। चाहे बात एनर्जी सप्लई की हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की। वह चाहते हैं कि सस्ती कीमतों पर लोगों को यह उपलब्ध हो। आज बहुत सारी अच्छी चीजें निकलकर सामने आई हैं।

डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनकर जेलेंस्की कुछ बोल तो नहीं पाए लेकिन वह हंसने लगे। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मार-ए-लागो अपार्टमेंट में मुलाकात हुई थी। इस वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध रुकने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश समझौते के करीब हैं। दोनों नेताओं के बीच तीन घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई थी।