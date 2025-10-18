Hindustan Hindi News
जेलेंस्की से मिले ट्रंप, लेकिन टॉमहॉक मिसाइल देने में हिचकिचाए, बोले- हमें भी जरूरत

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइल को यूक्रेन भेजने को लेकर अपने रुख में बदलाव किया है। कुछ दिनों तक इस मिसाइल को खुले तौर पर यूक्रेन भेजने की बात करने वाले ट्रंप ने अब इससे इनकार कर दिया है।

Sat, 18 Oct 2025 03:36 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अपने यूक्रेनी समकक्ष की वाइट हाउस में मेजबानी की। इस बैठक के दौरान रूस-यूक्रेन समेत अन्य युद्धों को मुद्दा भी छाया रहा। वाइट हाउस में कुछ खराब यादों को साथ आए जेलेंस्की की ट्रंप ने तारीफ भी की। उन्होंने अपने यूक्रेनी समकक्ष को एक मजबूत नेता बताया। लेकिन लंबी दूरी वाली टॉमहॉक मिसाइल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों की अमेरिका को भी जरूरत है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन को यूएस का लगातार सपोर्ट अमेरिका की अपनी रक्षा क्षमताओं पर दवाब डाल सकता है। यह पूछे जाने पर कि अगर निकट भविष्य में अमेरिका किसी संघर्ष में उलझ गया और उसे टॉमहॉक मिसाइल की जरूरत पड़ी, तो वह क्या करेगा। इस पर ट्रंप ने कहा, "यह एक समस्या है। हमें टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत है और हमें कई अन्य चीजों की भी जरूरत है, जो हम पिछले चार सालों से यूक्रेन भेज रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत कुछ दिया है।"

ट्रंप को बीच में टोकते हुए जेलेंस्की ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत है। उन्होंने कहा, “यूक्रेन के पास हजारों की संख्या में ड्रोन हैं। लेकिन हमारे देश के पास टॉमहॉक मिसाइल नहीं हैं, इसलिए हमें टॉमहॉक मिसाइल की जरूरत है।” इस पर ट्रंप ने कहा कि वह यह ज्यादा पसंद करेंगे कि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों की जरूरत ही न पड़ें।

आपको बता दें कि ट्रंप इससे पहले यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों की सप्लाई करने के पक्ष में थे। हालांकि पुतिन के साथ फोन कॉल के बाद उनके रुख में परिवर्तन आया है।

पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव के अनुसार, बातचीत के दौरान, रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप को चेतावनी दी कि टॉमहॉक मिसाइलें "युद्ध के मैदान की स्थिति को नहीं बदलेंगी, बल्कि हमारे देशों के बीच संबंधों को काफी नुकसान पहुँचाएँगी।"

जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। हालांकि जेलेंस्की ने इस बात पर असहमति जताई। ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, वरना में इस तरह से बात नहीं कर रहा होता। मुझे लगता है वह युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। मैंने उनके साथ ढाई घंटे बात की, हम दोनों ने युद्ध की बहुत सारी बारीकियों पर चर्चा की है।"

उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
