Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump you are not welcome, 20 organisations protest planned during Asean Summit visit in Malaysia
ट्रंप आपका स्वागत नहीं... मुस्लिम देश में क्यों हो रहा भारी विरोध? 20 संगठनों का 3 घंटे तक प्रदर्शन

ट्रंप आपका स्वागत नहीं... मुस्लिम देश में क्यों हो रहा भारी विरोध? 20 संगठनों का 3 घंटे तक प्रदर्शन

संक्षेप: यह विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीन और मध्य पूर्व के प्रति ट्रम्प की नीतियों और बयानों की आलोचना के बीच हो रहा है। माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई का समर्थन करने की वजह से मलेशियाई नागरिक संगठन ट्रंप का विरोध कर रहे हैं।

Wed, 22 Oct 2025 11:12 AMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह 26 अक्टूबर को मलेशिया की राजधानी क्वालालम्पुर में आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन में शिरकत करने जाएंगे। मलेशिया ने उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। संभावना है कि इस दौरान उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो। अगर ऐसा होता है तो टैरिफ विवाद के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात होगी। 26 से 28 अक्टूबर के बीच क्वालालम्पुर में 47वीं आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है।

दूसरी तरफ, मलेशिया के कई संगठनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध करने का फैसला किया है। मलय मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 20 से ज्यादा नागरिक संगठनों ने 26 अक्टूबर को क्वालालम्पुर के अम्पांग पार्क में अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध करने की योजना बनाई है। अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए 20 संगठनों के इस समूह ने कहा है कि 26 अक्टूबर यानी रविवार को वे सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक "ट्रम्प, आपका मलेशिया में स्वागत नहीं है" शीर्षक से एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे।

ये भी पढ़ें:PM मोदी और ट्रंप की जल्द हो सकती है मुलाकात, गिले-शिकवों के बीच क्या उम्मीदें

विरोध-प्रदर्शन को 20 से ज्यादा संगठनों का समर्थन

बीडीएस मलेशिया के इंस्टाग्राम पेज पर साझा की गई प्रचार सामग्री के अनुसार, इस रैली को मुदा, पेजुआंग, अंगकाटन बेलिया इस्लाम मलेशिया और मलेशियाई इस्लामिक संगठनों की परामर्शदात्री परिषद (मैपिम) समेत 20 से अधिक सहभागी संगठनों का समर्थन प्राप्त है।

प्रदर्शनकारियों के लिए टूलकिट जारी

विरोध-प्रदर्शन के आयोजकों ने प्रदर्शनकारियों के लिए एक टूलकिट भी जारी किया है, जिसमें कानूनी जानकारी दी गई है। उसमें विरोध-प्रदर्शन के प्रतिभागियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि अगर उनसे पूछताछ की जाती है, या उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, या पुलिस को बयान देने के लिए कहा जाता है तो क्या करना है। टूलकिट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को कानूनी सलाह लेने और आत्म-दोष से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार करने का अधिकार है।

ये भी पढ़ें:ट्रंप का सपना चकनाचूर! चीन ने तैनात कर दिया खतरनाक ‘गोल्डन डोम’, जानें खासियत

सलाह में प्रदर्शनकारियों से यह भी आग्रह किया गया है कि अगर उन्हें हिरासत में लिया जाता है तो वे शांत रहें, सहायता के लिए किसी निर्दिष्ट कानूनी हेल्पलाइन से संपर्क करें, और पुलिस के खाली बयानों पर हस्ताक्षर करने से बचें।

ट्रंप से क्यों खफा मुस्लिम देश के लोग

सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होने वाले इस प्रदर्शन का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का खुला विरोध करना है। यह विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीन और मध्य पूर्व के प्रति ट्रम्प की नीतियों और बयानों की आलोचना के बीच हो रहा है। माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई का समर्थन करने की वजह से मलेशियाई नागरिक संगठन ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा नरसंहार बताए जा रहे गाजा पर इजरायल के युद्ध में अक्टूबर 2023 से अब तक करीब 68,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 170,200 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Donald Trump Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas hamas अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।