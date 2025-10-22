ट्रंप आपका स्वागत नहीं... मुस्लिम देश में क्यों हो रहा भारी विरोध? 20 संगठनों का 3 घंटे तक प्रदर्शन
संक्षेप: यह विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीन और मध्य पूर्व के प्रति ट्रम्प की नीतियों और बयानों की आलोचना के बीच हो रहा है। माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई का समर्थन करने की वजह से मलेशियाई नागरिक संगठन ट्रंप का विरोध कर रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह 26 अक्टूबर को मलेशिया की राजधानी क्वालालम्पुर में आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन में शिरकत करने जाएंगे। मलेशिया ने उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। संभावना है कि इस दौरान उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो। अगर ऐसा होता है तो टैरिफ विवाद के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात होगी। 26 से 28 अक्टूबर के बीच क्वालालम्पुर में 47वीं आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है।
दूसरी तरफ, मलेशिया के कई संगठनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध करने का फैसला किया है। मलय मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 20 से ज्यादा नागरिक संगठनों ने 26 अक्टूबर को क्वालालम्पुर के अम्पांग पार्क में अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध करने की योजना बनाई है। अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए 20 संगठनों के इस समूह ने कहा है कि 26 अक्टूबर यानी रविवार को वे सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक "ट्रम्प, आपका मलेशिया में स्वागत नहीं है" शीर्षक से एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे।
विरोध-प्रदर्शन को 20 से ज्यादा संगठनों का समर्थन
बीडीएस मलेशिया के इंस्टाग्राम पेज पर साझा की गई प्रचार सामग्री के अनुसार, इस रैली को मुदा, पेजुआंग, अंगकाटन बेलिया इस्लाम मलेशिया और मलेशियाई इस्लामिक संगठनों की परामर्शदात्री परिषद (मैपिम) समेत 20 से अधिक सहभागी संगठनों का समर्थन प्राप्त है।
प्रदर्शनकारियों के लिए टूलकिट जारी
विरोध-प्रदर्शन के आयोजकों ने प्रदर्शनकारियों के लिए एक टूलकिट भी जारी किया है, जिसमें कानूनी जानकारी दी गई है। उसमें विरोध-प्रदर्शन के प्रतिभागियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि अगर उनसे पूछताछ की जाती है, या उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, या पुलिस को बयान देने के लिए कहा जाता है तो क्या करना है। टूलकिट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को कानूनी सलाह लेने और आत्म-दोष से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार करने का अधिकार है।
सलाह में प्रदर्शनकारियों से यह भी आग्रह किया गया है कि अगर उन्हें हिरासत में लिया जाता है तो वे शांत रहें, सहायता के लिए किसी निर्दिष्ट कानूनी हेल्पलाइन से संपर्क करें, और पुलिस के खाली बयानों पर हस्ताक्षर करने से बचें।
ट्रंप से क्यों खफा मुस्लिम देश के लोग
सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होने वाले इस प्रदर्शन का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का खुला विरोध करना है। यह विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीन और मध्य पूर्व के प्रति ट्रम्प की नीतियों और बयानों की आलोचना के बीच हो रहा है। माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई का समर्थन करने की वजह से मलेशियाई नागरिक संगठन ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा नरसंहार बताए जा रहे गाजा पर इजरायल के युद्ध में अक्टूबर 2023 से अब तक करीब 68,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 170,200 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।