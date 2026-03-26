ट्रंप की चीन यात्रा फाइनल; जानें कब पहुंचेंगे बीजिंग और किन अहम मुद्दों पर होगी बात
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध के कारण स्थगित हुई अपनी चीन यात्रा को फिर से र्निर्धारित कर दिया है। अब यह यात्रा 14 और 15 मई को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ राजकीय बैठक के लिए होगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध के कारण स्थगित हुई अपनी चीन यात्रा को फिर से र्निर्धारित कर दिया है। अब यह यात्रा 14 और 15 मई को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ राजकीय बैठक के लिए होगी। ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमारे प्रतिनिधि इन ऐतिहासिक यात्राओं की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। मुझे राष्ट्रपति शी के साथ समय बिताने का बेसब्री से इंतजार है, जो मुझे यकीन है कि एक ऐतिहासिक घटना साबित होगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस साल के अंत में वाशिंगटन में शी जिनपिंग की पारस्परिक यात्रा की मेजबानी करेंगे।
बता दें कि ट्रंप की यह यात्रा मूल रूप से 31 मार्च से 2 अप्रैल तक निर्धारित थी, लेकिन ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के कारण इसे टाल दिया गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली यह वार्ता काफी व्यापक होने वाली थी, जिसमें टैरिफ के अलावा ताइवान, कंप्यूटर चिप्स, अवैध ड्रग्स, दुर्लभ धातुओं और कृषि जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित थी। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक को ईरान युद्ध की वजह से टाल दिया गया था।
वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप 14-15 मई को बीजिंग में शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लीयुआन से मुलाकात करेंगे। लेविट ने आगे बताया कि दोनों नेता बाद में वाशिंगटन डीसी में भी आमने-सामने की बैठक करेंगे, जिसकी तारीख जल्द घोषित की जाएगी।
यह बैठक दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव, टैरिफ, ताइवान मुद्दा, कंप्यूटर चिप्स, अवैध ड्रग्स, दुर्लभ धातुएं और कृषि उत्पादों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा का मौका प्रदान करेगी। दोनों महाशक्तियों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत वार्ता होने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि ट्रंप की चीन की यह यात्रा 2017 के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले दोनों नेताओं की आखिरी आमने-सामने मुलाकात अक्टूबर में दक्षिण कोरिया के बसान में हुई थी, जहां वे व्यापार युद्धविराम पर सहमत हुए थे।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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