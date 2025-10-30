Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Donald Trump will reduce tariffs on China Russian oil When will India finally get relief
रूसी तेल के बड़े ग्राहक चीन का 10 फीसदी टैरिफ घटाएंगे ट्रंप, आखिर भारत को राहत कब

रूसी तेल के बड़े ग्राहक चीन का 10 फीसदी टैरिफ घटाएंगे ट्रंप, आखिर भारत को राहत कब

संक्षेप: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और समकक्ष शी जिनपिंग की मुलाकात का फायदा चीन को मिला है। खबर है कि ट्रंप ने चीन का टैरिफ 10 फीसदी कम करने का ऐलान किया है। खास बात है कि चीन भी रूसी तेल का बड़ा खरीददार है।

Thu, 30 Oct 2025 11:00 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और समकक्ष शी जिनपिंग की मुलाकात का फायदा चीन को मिला है। खबर है कि ट्रंप ने चीन का टैरिफ 10 फीसदी कम करने का ऐलान किया है। खास बात है कि चीन भी रूसी तेल का बड़ा खरीददार है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारत पर लगे टैरिफ को लेकर भी अमेरिका बड़ी घोषणा कर सकता है। ट्रंप ने एक दिन पहले ही भारत से बड़ी डील के संकेत दिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुसान में जिनपिंग के साथ 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि काफी चर्चाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि 'कई अहम मुद्दों पर निष्कर्ष' जल्दी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगा कि सारी चर्चाएं की गई हैं' उन्होंने कहा, 'लेकिन यह शानदार मीटिंग थी। हम इस बात पर सहमत हुए कि राष्ट्रपति शी फेंटानिल की रोक के लिए काफी मेहनत करेंगे, सोयाबीन की खरीदी तुरंत शुरू होगी और चीन पर टैरिफ 57 फीसदी से कम कर 47 फीसदी किए जाएंगे।'

ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह और जिनपिंग दुर्लभ मृदा की एक साल की सप्लाई पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा, 'सभी रेयर अर्थ्स का निपटारा हो चुका है और यह दुनिया के लिए है।' उन्होंने कहा कि डील एक साल के लिए है और इस पर सालाना चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर उन्होंने कहा, 'हम कुछ जानकारियों के साथ बयान जारी करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर मैं 0 से 10 के स्केल पर कहूं तों बैठक 12 रही।'

वाइट हाउस में दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी के बाद से ट्रंप ने आक्रामक रूप से शुल्क लगाए हैं और इसके जवाब में चीन ने दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके मद्देनजर यह बैठक आवश्यक हो गई थी। दोनों देशों में माना जा रहा है कि कोई भी पक्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता क्योंकि इसका असर उनके अपने आर्थिक हितों पर पड़ेगा।

दोनों नेताओं की बैठक लगभग 100 मिनट चली, जिसके बाद दोनों नेता बाहर आए, थोड़ी देर बातचीत की और हाथ मिलाए। ट्रंप ने शी के कान में कुछ कहा, जिसके बाद शी अपनी लिमोजिन में बैठ गए। थोड़ी देर बाद ट्रंप अमेरिका वापसी के लिए एयर फोर्स वन विमान में सवार हो गए। दोनों देशों के अधिकारी इस हफ्ते की शुरुआत में कुआलालंपुर में मिले थे ताकि इस बैठक की रूपरेखा तैयार की जा सके।

भारत से डील कब?

दक्षिण कोरिया पहुंचे ट्रंप ने बुधवार को कहा, '...अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो मैं भारत के साथ ट्रेड डील करने वाला हूं। मेरे मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत प्यार और सम्मान है...। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है।' ट्रंप के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम हो सकता है। अमेरिका रूसी तेल की खरीद के मुद्दे पर भारत पर निशाना साधता रहा है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Donald Trump Trump tariffs China

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।