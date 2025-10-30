रूसी तेल के बड़े ग्राहक चीन का 10 फीसदी टैरिफ घटाएंगे ट्रंप, आखिर भारत को राहत कब

संक्षेप: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और समकक्ष शी जिनपिंग की मुलाकात का फायदा चीन को मिला है। खबर है कि ट्रंप ने चीन का टैरिफ 10 फीसदी कम करने का ऐलान किया है। खास बात है कि चीन भी रूसी तेल का बड़ा खरीददार है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और समकक्ष शी जिनपिंग की मुलाकात का फायदा चीन को मिला है। खबर है कि ट्रंप ने चीन का टैरिफ 10 फीसदी कम करने का ऐलान किया है। खास बात है कि चीन भी रूसी तेल का बड़ा खरीददार है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारत पर लगे टैरिफ को लेकर भी अमेरिका बड़ी घोषणा कर सकता है। ट्रंप ने एक दिन पहले ही भारत से बड़ी डील के संकेत दिए हैं।

बुसान में जिनपिंग के साथ 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि काफी चर्चाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि 'कई अहम मुद्दों पर निष्कर्ष' जल्दी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगा कि सारी चर्चाएं की गई हैं' उन्होंने कहा, 'लेकिन यह शानदार मीटिंग थी। हम इस बात पर सहमत हुए कि राष्ट्रपति शी फेंटानिल की रोक के लिए काफी मेहनत करेंगे, सोयाबीन की खरीदी तुरंत शुरू होगी और चीन पर टैरिफ 57 फीसदी से कम कर 47 फीसदी किए जाएंगे।'

ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वह और जिनपिंग दुर्लभ मृदा की एक साल की सप्लाई पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा, 'सभी रेयर अर्थ्स का निपटारा हो चुका है और यह दुनिया के लिए है।' उन्होंने कहा कि डील एक साल के लिए है और इस पर सालाना चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर उन्होंने कहा, 'हम कुछ जानकारियों के साथ बयान जारी करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर मैं 0 से 10 के स्केल पर कहूं तों बैठक 12 रही।'

वाइट हाउस में दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी के बाद से ट्रंप ने आक्रामक रूप से शुल्क लगाए हैं और इसके जवाब में चीन ने दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके मद्देनजर यह बैठक आवश्यक हो गई थी। दोनों देशों में माना जा रहा है कि कोई भी पक्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता क्योंकि इसका असर उनके अपने आर्थिक हितों पर पड़ेगा।

दोनों नेताओं की बैठक लगभग 100 मिनट चली, जिसके बाद दोनों नेता बाहर आए, थोड़ी देर बातचीत की और हाथ मिलाए। ट्रंप ने शी के कान में कुछ कहा, जिसके बाद शी अपनी लिमोजिन में बैठ गए। थोड़ी देर बाद ट्रंप अमेरिका वापसी के लिए एयर फोर्स वन विमान में सवार हो गए। दोनों देशों के अधिकारी इस हफ्ते की शुरुआत में कुआलालंपुर में मिले थे ताकि इस बैठक की रूपरेखा तैयार की जा सके।