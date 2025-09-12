इजरायली हमले से बात ऐसी बिगड़ी कि खुद ट्रंप संभालने उतरे, आज कतर के PM से मुलाकात

हालात संभालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही उतर आए हैं। उनकी आज न्यूयॉर्क में कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच इजरायली हमले को लेकर बात हो सकती है।

कतर की राजधानी दोहा में इजरायल के हमले ने हमास के साथ वार्ता को पटरी से उतार दिया है। कई महीनों से सीजफायर के दूसरे राउंड की अटकलें लग रही थीं, लेकिन इस हमले से सब कुछ अचानक बदल गया है। अब तक कतर हमास और इजरायल के बीच मध्यस्थता करने वाला देश था। लेकिन अब वह खुद इजरायल के खिलाफ खड़ा हो सकता है। हमास के कमांडरों को मार गिराने के नाम पर दोहा में हमले ने इस्लामिक देशों को उकसा दिया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई समेत कई मुस्लिम देशों ने भी इस हमले की निंदा की है। इसी के चलते कतर ने रविवार और सोमवार को अरब और इस्लामिक देशों की मीटिंग बुलाई है।

इस इमरजेंसी मीटिंग में इजरायल के खिलाफ कोई प्रस्ताव आ सकता है। इस बीच हालात संभालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही उतर आए हैं। उनकी आज न्यूयॉर्क में कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच इजरायली हमले को लेकर बात हो सकती है। यह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि अब तक ट्रंप ने इजरायल के हमले को गलत ही बताया है और कतर का समर्थन किया है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में भी वह इजरायल को गलत बताते हुए कतर को धीरज रखने का संदेश दे सकते हैं।

वहीं कतर के पीएम चाहेंगे इस मीटिंग का इस्तेमाल इजरायल पर दबाव बढ़ाने के लिए किया जाए। पहले ही अरब और इस्लामिक देशों ने कतर के साथ एकजुटता दिखाई है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इजरायल की निंदा की है। यहां तक कि 5 यूरोपीय देशों का कहना है कि सितंबर के आखिर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र आम सभा की मीटिंग में वे फिलिस्तीन को मान्यता देंगे।