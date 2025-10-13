हमास की कैद से छूटा एक-एक इजरायली, जश्न में पूरा देश; खुद डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे

तेल अवीव की सड़कों पर इजरायली झंडों के साथ लोग निकले हैं और झूम रहे हैं। इसके अलावा कैदियों के परिजनों ने भी इस पर खुशी जताई है। कुछ लोग तो अमेरिकी झंडे भी लिए दिखे हैं। इन लोगों का कहना है कि अमेरिका के प्रयासों से ही यह हुआ है। इसलिए उसे धन्यवाद देने के लिए हम झंडे लेकर निकले हैं।

फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की कैद में रहे इजरायल के 20 कैदी छूट गए हैं। पहले 7 कैदियों को हमास ने छोड़ा और फिर बाकी 13 को भी रेड क्रॉस सोसायटी को सौंप दिया गया। इस तरह हमास की कैद में रहे इजरायल के 20 लोग दो साल बाद रिहा हुए हैं। इन लोगों के छूटने पर जश्न का माहौल है। तेल अवीव की सड़कों पर इजरायली झंडों के साथ लोग निकले हैं और झूम रहे हैं। इसके अलावा कैदियों के परिजनों ने भी इस पर खुशी जताई है। कुछ लोग तो अमेरिकी झंडे भी लिए दिखे हैं। इन लोगों का कहना है कि अमेरिका के प्रयासों से ही यह हुआ है। इसलिए उसे धन्यवाद देने के लिए हम झंडे लेकर निकले हैं।

इस बीच जानकारी मिली है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कैद से छूटे यहूदियों से मिल सकते हैं। एक इजरायली सूत्र ने बताया कि यह मुलाकात शेबा मेडिकल सेंटर में हो सकती है, जहां हमास की कैद से छूटे लोगों को जांच के लिए भेजा गया है। यहां 10 कैदियों का इलाज होगा। इसके अलावा 10 अन्य कैदियों का इलाज दूसरे अस्पतालों में होगा। डोनाल्ड ट्रंप का इन लोगों से मिलना बड़ा कदम माना जा रहा है और दुनिया को एक संदेश है कि अमेरिका इजरायल के साथ है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हमास से छूटने वाले इन लोगों को कब अस्पतालों में लाया जाएगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करेंगे।