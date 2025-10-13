Hindustan Hindi News
हमास की कैद से छूटा एक-एक इजरायली, जश्न में पूरा देश; खुद डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीवMon, 13 Oct 2025 02:57 PM
फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की कैद में रहे इजरायल के 20 कैदी छूट गए हैं। पहले 7 कैदियों को हमास ने छोड़ा और फिर बाकी 13 को भी रेड क्रॉस सोसायटी को सौंप दिया गया। इस तरह हमास की कैद में रहे इजरायल के 20 लोग दो साल बाद रिहा हुए हैं। इन लोगों के छूटने पर जश्न का माहौल है। तेल अवीव की सड़कों पर इजरायली झंडों के साथ लोग निकले हैं और झूम रहे हैं। इसके अलावा कैदियों के परिजनों ने भी इस पर खुशी जताई है। कुछ लोग तो अमेरिकी झंडे भी लिए दिखे हैं। इन लोगों का कहना है कि अमेरिका के प्रयासों से ही यह हुआ है। इसलिए उसे धन्यवाद देने के लिए हम झंडे लेकर निकले हैं।

इस बीच जानकारी मिली है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कैद से छूटे यहूदियों से मिल सकते हैं। एक इजरायली सूत्र ने बताया कि यह मुलाकात शेबा मेडिकल सेंटर में हो सकती है, जहां हमास की कैद से छूटे लोगों को जांच के लिए भेजा गया है। यहां 10 कैदियों का इलाज होगा। इसके अलावा 10 अन्य कैदियों का इलाज दूसरे अस्पतालों में होगा। डोनाल्ड ट्रंप का इन लोगों से मिलना बड़ा कदम माना जा रहा है और दुनिया को एक संदेश है कि अमेरिका इजरायल के साथ है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हमास से छूटने वाले इन लोगों को कब अस्पतालों में लाया जाएगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करेंगे।

PM मोदी को भी था मध्यस्थता वार्ता का न्योता, पर दूत भेजा

इन लोगों से मिलने के बाद ही ट्रंप मिस्र निकलेंगे। मिस्र में ही गाजा शांति प्रस्ताव को लेकर बात हो रही है। इस मध्यस्थता वार्ता में दुनिया के टॉप 20 नेताओं को न्योता भेजा गया है। इनमें भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, लेकिन वह खुद नहीं जा रहे। पीएम मोदी ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को भेजा है। यह मीटिंग शर्म अल शेख में होगी, जिसके मेजबान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी होंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल पहुंचने के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की है। मिस्र में होने वाली वार्ता का मकसद जंग को खत्म करना और गाजा में जनजीवन को पटरी पर लाना है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
