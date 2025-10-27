अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप के पूर्व प्रेमी का खुलासा, कहा- वह US में...

संक्षेप: अमेरिका की फर्स्ट लेडी के पूर्व प्रेमी जुरे जोरसिक ने उन्हें एक फैशनेबल महिला बताया। उन्होंने कहा कि वह विदेश में इटली या फ्रांस में एक फैशनेबल जीवन जीना चाहती थीं। उन्होंने कभी अमेरिका जाने का जिक्र नहीं किया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के साथ ही वैश्विक सुर्खियों में बने हुए हैं। ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी लाइमलाइट में नजर आती हैं। स्लोवेनियाई मूल की अमेरिकी नागरिक मेलानिया के बारे में अब उनके पूर्व प्रेमी ने खुलासा किया है कि वह बचपन से ही अमेरिका के बजाय यूरोप जाने का सपना देखती थीं। उन्हें अमेरिका से ज्यादा यूरोप पसंद था। गौरतलब है कि मेलानिया 1996 में अमेरिका पहुंची थी। इसके बाद 2006 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली थी।

एबीसी न्यूज से बात करते हुए अमेरिका की फर्स्ट लेडी के पूर्व प्रेमी जुरे जोरसिक ने उन्हें एक फैशनेबल महिला बताया। उन्होंने कहा, "वह विदेश में इटली या फ्रांस में एक फैशनेबल जीवन जीना चाहती थीं। उन्होंने कभी अमेरिका जाने का जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है कि उस समय पर वह बात हमारे दिमाग से बहुत दूर थी।"

बकौल जुरे, उनका और मेलानिया का रिश्ता 1991 से 1996 तक चला। अपनी मुलाकात के बारे में बात करते हुए जुरे ने कहा, "हम एक-दूसरे से बिल्कुल किसी फिल्म की तरह मिले। मैं मोटरसाइकिल पर था और मेलानिया पैदल चल रही थीं।मैं पहली ही नज़र में उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो गया था। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वह लंबी थी, उसके चेहरे पर लंबे बाल थे, मैं उसकी आँखें मुश्किल से देख पा रहा था, क्या स्टाइल था!"

आपको बता दें एक बार ट्रंप ने भी अपनी पत्नी से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा था कि जब सितंबर 1998 में उन्होंने पहली बार मेलानिया को देखा था तो वह उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। उस समय पर 52 वर्षीय ट्रंप अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे, जबकि 28 वर्षीय मेलानिया सिंगल थीं। 7 साल तक डेट करने के बाद ट्रंप और मेलानिया ने साल 2005 में फ्लोरिडा के एक पाम बीच पर भव्य समारोह में शादी कर ली थी।