समझौता करना होगा, रूस से तेल खरीदना बंद करें; डोनाल्ड ट्रंप ने किसको दी कड़ी चेतावनी?
डोनाल्पड ट्रंप ने कहा कि ठीक है, उन्हें आगे बढ़ना होगा और समझौता करना होगा। जेलेंस्की को समझौता करना होगा, और यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। वे बात तो करते हैं, लेकिन रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को कड़ी चेतावनी दी है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच उन्होंने कहा कि यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। साथ ही, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को भी चेतावनी दी और कहा कि अब आपको समझौता करना ही होगा। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि युद्ध को खत्म करने के लिए जेलेंस्की को समझौता करना होगा और यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा।
जेलेंस्की को समझौता करना होगा
यूनाइटेड किंगडम की अपनी आगामी यात्रा से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ठीक है, उन्हें आगे बढ़ना होगा और समझौता करना होगा। जेलेंस्की को समझौता करना होगा, और यूरोप को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। वे बात तो करते हैं, लेकिन रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे यूरोप और नाटो देशों पर इन आयातों को रोकने के लिए दबाव डाल रहे हैं, तो ट्रंप ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने रुख की पुष्टि की।
जेलेंस्की और पुतिन के बीच जबरदस्त नफरत
ट्रंप ने कहा कि मैं मानता हूं, लेकिन समस्या यह है कि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वे रूसी तेल खरीदें, और उन्हें इसे तुरंत रोकना होगा। यह हमारे लिए उचित नहीं है। वे रूसी तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप ने रूस-यूक्रेन संघर्ष को 'ऐसा युद्ध जो कभी नहीं होना चाहिए था' बताया और इसके लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच गहरी दुश्मनी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि देश संकट में है, लेकिन मैं इसे रोककर रहूंगा। मैंने आठ महीनों में सात युद्ध रोके हैं। मुझे लगा था कि यह सबसे आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जेलेंस्की और पुतिन के बीच जबरदस्त नफरत है, लेकिन हम इसे रोककर रहेंगे।
यूरोप को एकजुट होना होगा
इससे पहले सोमवार को ट्रंप ने नाटो और यूरोपीय देशों से रूस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया था, खास तौर पर यूरोप की मॉस्को से तेल खरीदने की नीति की आलोचना की थी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे काम नहीं कर रहे हैं। नाटो को एकजुट होना होगा। यूरोप को एकजुट होना होगा। यूरोप मेरा मित्र है, लेकिन वे रूस से तेल खरीद रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वे तेल खरीदें। उनके प्रतिबंध पर्याप्त कड़े नहीं हैं। मैं प्रतिबंध लगाने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें मेरे कदमों के अनुरूप अपने प्रतिबंधों को और कड़ा करना होगा।
जब तक नाटो आगे नहीं बढ़ता...
उन्होंने आगे कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं, जब तक नाटो आगे नहीं बढ़ता, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें भी ऐसा करना होगा। लेकिन अभी वे बातें तो कर रहे हैं, पर कर नहीं रहे हैं। देखिए, वे रूस से तेल खरीद रहे हैं। हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। वे रूस से बहुत सारा तेल खरीद रहे हैं। यह समझौता नहीं है। उन्होंने रूस से तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात जारी रखने के लिए भी यूरोपीय देशों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह समझौता नहीं है। समझौता यह है कि उन्हें प्राकृतिक गैस या सिगरेट की परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्हें रूस से कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।