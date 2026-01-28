अगला हमला और बुरा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने किस मुस्लिम देश को दी चेतावनी, कहा- तुरंत करो डील

संक्षेप: ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा कि उम्मीद है कि ईरान जल्दी से बातचीत की मेज पर आएगा और एक निष्पक्ष और न्यायसंगत डील करेगा- कोई परमाणु हथियार नहीं- एक ऐसी डील जो सभी पक्षों के लिए अच्छी हो। समय खत्म हो रहा है, यह सच में बहुत जरूरी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को मुस्लिम देश ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान से बातचीत की मेज पर आने और परमाणु (न्यूक्लियर) हथियारों पर तुरंत डील करने का आग्रह किया और कहा कि वरना अगला अमेरिकी हमला कहीं ज्यादा बुरा होगा। ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा, "उम्मीद है कि ईरान जल्दी से बातचीत की मेज पर आएगा और एक निष्पक्ष और न्यायसंगत डील करेगा- कोई परमाणु हथियार नहीं- एक ऐसी डील जो सभी पक्षों के लिए अच्छी हो। समय खत्म हो रहा है, यह सच में बहुत जरूरी है।"

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अमेरिकी राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने पहले व्हाइट हाउस कार्यकाल के दौरान तेहरान के साथ 2015 के बहुराष्ट्रीय परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था, ने कहा कि ईरान को उनकी पिछली चेतावनी के बाद एक सैन्य हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि अगला हमला कहीं ज्यादा बुरा होगा। ऐसा दोबारा मत होने देना। उन्होंने यह भी कहा कि एक और जंगी बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। वहीं, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा कि हाल के दिनों में उनका अमेरिकी स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ से कोई संपर्क नहीं हुआ है और न ही उन्होंने बातचीत के लिए रिक्वेस्ट की है।