अगला हमला और बुरा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने किस मुस्लिम देश को दी चेतावनी, कहा- तुरंत करो डील
ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा कि उम्मीद है कि ईरान जल्दी से बातचीत की मेज पर आएगा और एक निष्पक्ष और न्यायसंगत डील करेगा- कोई परमाणु हथियार नहीं- एक ऐसी डील जो सभी पक्षों के लिए अच्छी हो। समय खत्म हो रहा है, यह सच में बहुत जरूरी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को मुस्लिम देश ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान से बातचीत की मेज पर आने और परमाणु (न्यूक्लियर) हथियारों पर तुरंत डील करने का आग्रह किया और कहा कि वरना अगला अमेरिकी हमला कहीं ज्यादा बुरा होगा। ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा, "उम्मीद है कि ईरान जल्दी से बातचीत की मेज पर आएगा और एक निष्पक्ष और न्यायसंगत डील करेगा- कोई परमाणु हथियार नहीं- एक ऐसी डील जो सभी पक्षों के लिए अच्छी हो। समय खत्म हो रहा है, यह सच में बहुत जरूरी है।"
अमेरिकी राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने पहले व्हाइट हाउस कार्यकाल के दौरान तेहरान के साथ 2015 के बहुराष्ट्रीय परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया था, ने कहा कि ईरान को उनकी पिछली चेतावनी के बाद एक सैन्य हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि अगला हमला कहीं ज्यादा बुरा होगा। ऐसा दोबारा मत होने देना। उन्होंने यह भी कहा कि एक और जंगी बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। वहीं, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा कि हाल के दिनों में उनका अमेरिकी स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ से कोई संपर्क नहीं हुआ है और न ही उन्होंने बातचीत के लिए रिक्वेस्ट की है।
ट्रंप ने ईरान को बार-बार चेतावनी दी है कि अमेरिका उस देश पर एक और हमला कर सकता है, लेकिन ये धमकियां दिसंबर के आखिर में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों पर हुई जानलेवा कार्रवाई से जुड़ी थीं। ट्रंप पहले कह चुके हैं कि जून के हमलों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया था। ट्रंप की लेटेस्ट पोस्ट से कच्चे तेल की कीमतें सेशन के हाई पर पहुंच गईं। ईरान की सेमी-ऑफिशियल ईरानी स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची और अमेरिकी स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ अनौपचारिक आधार पर मैसेज का आदान-प्रदान कर रहे हैं। बढ़ते तनाव के बाद कई देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
