तो हम घुसकर मारेंगे… गाजा में शांति समझौते के बाद हमास पर फिर भड़के ट्रंप, क्या चेतावनी?

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी हमास को चेतावनी मिली है। वहीं हमास का कहना है कि उसने अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए समझौते का सम्मान किया है।

गाजा में हुए शांति समझौते के सप्ताह भर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को हमास के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास ने अगर अब भी गाजा में खून-खराबा जारी रखा तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें गाजा के अंदर घुसकर खत्म कर दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले गाजा में 2 सालों से ज्यादा समय से जारी युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट ट्रंप को ही दिया जा रहा है। इजरायल और हमास ने बीते सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार किए गए शांति समझौते वाले प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। यह प्रस्ताव 10 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है।

ट्रंप ने गुरुवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में हमास के लिए वार्निंग जारी की। ट्रंप ने लिखा, “अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है, जो समझौता का हिस्सा नहीं है, तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।" ट्रंप ने इससे पहले भी हमास को सख्त चेतावनी जारी की थी। ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास हथियार नहीं डालता है और सभी बंधकों को नहीं लौटता तो उसके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने वाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा था, “मैने हमास से सीधी बात की और पूछा कि क्या वे हथियार डालेंगे तो उनका जवाब था कि वे ऐसा करेंगे। उन्होंने मुझसे यही वादा किया था और अब या तो वे हथियार छोड़े या हम उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाएंगे।”

वहीं ट्रंप के अलावा हमास को इजरायल से भी धमकी मिली है। इजरायली अधिकारियों ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर हमास ने युद्धविराम समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और सहमति के अनुसार सभी शवों को वापस नहीं किया तो इजरायल दोबारा हमले शुरू कर देगा और इस बार अमेरिका भी उसका साथ देगा। इजरायल रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा है कि उन्होंने सेना को निर्देश दिया है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है, तो हमास को पूरी तरह से 'कुचलने' की योजना तैयार करें। इजरायल के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "अगर हमास समझौते का पालन करने से इनकार करता है, तो इजरायल, अमेरिका के साथ मिलकर, लड़ाई फिर से शुरू करेगा और हमास को पूरी तरह से हराने और युद्ध के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करेगा।"

इस बीच हमास ने दो और मृत बंधकों के अवशेष इजरायल को भेज दिए हैं। हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दोनों ताबूतों को इजरायली रक्षा बल के सैनिकों को सौंप दिया गया है। इससे पहले हमास ने बुधवार को चार शवों को सौंपा था, जिसमें से एक को इजरायल ने फिलिस्तीनी नागरिक का शव बताया था। फिलहाल हमास ने कुल 28 शवों में से सिर्फ नौ बंधकों के शव को ही सौंपा है, जबकि 19 अभी भी लापता हैं।