मिडिल ईस्ट का लूजर है ईरान, आज करेंगे बहुत जोरदार हमले; ट्रंप की खुली चेतावनी
ट्रंप ने कहा कि ईरान के बुरे बर्ताव की वजह से, उन इलाकों और लोगों के ग्रुप को पूरी तरह से तबाह करने और पक्की मौत के लिए गंभीरता से सोचा जा रहा है, जिन्हें अब तक टारगेट करने के बारे में नहीं सोचा गया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेगा और नए टारगेट को शामिल करने के लिए हमलों को बढ़ाने की धमकी दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट किया, ''आज ईरान पर बहुत जोरदार हमला होगा।'' ट्रंप ने ईरान को मिडिल ईस्ट का लूजर बताया।
उन्होंने आगे कहा, "ईरान के बुरे बर्ताव की वजह से, उन इलाकों और लोगों के ग्रुप को पूरी तरह से तबाह करने और पक्की मौत के लिए गंभीरता से सोचा जा रहा है, जिन्हें अब तक टारगेट करने के बारे में नहीं सोचा गया था।" उनकी यह टिप्पणी ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन के शनिवार को यह कहने के बाद आई कि उनका देश कभी भी इजरायल और अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा।
पेजेशकियन ने सरकारी टीवी पर ब्रॉडकास्ट एक भाषण में ईरान के हमलों के लिए पास के खाड़ी देशों से माफी मांगी, और कहा कि तेहरान अपने पड़ोसियों को तब तक टारगेट नहीं करेगा जब तक कि हमले उनकी तरफ से न हों। ट्रंप ने अपने पोस्ट में पेजेशकियन की माफी का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान ने माफी मांगी है और अपने मिडिल ईस्ट पड़ोसियों के सामने सरेंडर कर दिया है, और वादा किया है कि वह अब उन पर गोली नहीं चलाएगा।" ट्रंप ने लिखा, "यह वादा सिर्फ अमेरिका और इजरायल के लगातार हमले की वजह से किया गया था।" उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अब मिडिल ईस्ट का बुली' नहीं रहा, बल्कि वे मिडिल ईस्ट का लूजर हैं और कई दशकों तक ऐसे ही रहेंगे जब तक वे सरेंडर नहीं कर देते या, ज़्यादा संभावना है, पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते!"
वहीं, पश्चिम एशिया में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच वर्ल्ड पीस फोरम (डब्ल्यूपीएफ) के पूर्व महासचिव येन श्वेतोंग ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के तहत भविष्य में अन्य देशों के साथ भी संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। श्वेतोंग ने यूनीवार्ता को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि हाल की घटनाएं वैश्विक राजनीति में एक चिंताजनक पैटर्न की ओर संकेत करती हैं। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी संभावित अमेरिकी हमले से बचाव के लिए किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। उनके अनुसार ट्रंप प्रशासन ने 12 महीनों में सात देशों पर हमले किए और अब ईरान को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद किसी अन्य देश को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऐसे नए संस्थागत ढांचे और मानदंडों की आवश्यकता है जो संप्रभुता की सुरक्षा को केवल सैद्धांतिक न रखकर व्यावहारिक बना सकें। उनके अनुसार इस दिशा में क्षेत्रीय सहयोग सबसे यथार्थवादी प्रारंभिक कदम हो सकता है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।और पढ़ें
