हाथ में राइफल लेकर धमकाने लगे डोनाल्ड ट्रंप, बोले- बहुत बन गया अच्छा आदमी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक एडिट की हुई तस्वीर शेयर की, जिसमें वह एक असॉल्ट राइफल पकड़े हुए हैं और साथ में लिखा है, अब और नहीं, बहुत हो गया अच्छा आदमी बनना- No more Mr Nice Guy। ट्रंप ने बातचीत की स्लो स्पीड पर निराशा साधते हुए कहा कि ईरान अपने मामलों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है।
Iran US War Update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है और कहा कि अगर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर जल्द ही कोई कूटनीतिक हल नहीं निकला, तो अमेरिका और भी सख्त रुख अपनाएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में, राष्ट्रपति ने अपनी एक एडिट की हुई तस्वीर शेयर की जिसमें वह एक असॉल्ट राइफल पकड़े हुए हैं और साथ में लिखा है, ''अब और नहीं, बहुत हो गया अच्छा आदमी बनना'' (No more Mr Nice Guy)। ट्रंप ने बातचीत की स्लो स्पीड पर निराशा साधते हुए कहा कि ईरान अपने मामलों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। उन्होंने ईरानी नेतृत्व की किसी समझौते को अंतिम रूप देने में की भी आलोचना करते हुए कहा, "उन्हें पता ही नहीं है कि परमाणु-मुक्त समझौता कैसे किया जाता है।"
अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को तब युद्ध छिड़ गया था, जब अमेरिका व इजरायल ने मिलकर तेहरान पर हवाई हमले कर दिए थे। इसमें सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत कई की मौत हो गई थी। इसके बाद, ईरान ने पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका व इजरायल के ठिकानों पर बमबारी की। हालांकि, पाकिस्तान की मध्यस्थता की वजह से कुछ समय से युद्धविराम चल रहा है। ईरान व अमेरिका के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता भी होनी है। इस बीच, अपने प्रशासन के दृष्टिकोण में आए बदलाव का जिक्र करते हुए ट्रंप ने चेतावनी दी, “उनके लिए यही बेहतर होगा कि वे जल्द ही समझदारी दिखाएं!”
ट्रंप ने तेहरान की हालिया डिप्लोमैटिक कोशिशों पर काफी नाराजगी जताई। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक न्यूक्लियर मुद्दे को सीधे तौर पर नहीं सुलझाया जाता, वॉशिंगटन बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएगा। राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि ईरान ने इशारा किया है कि वह खत्म होने की हालत में है और इसलिए जितनी जल्दी हो सके होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर जोर दे रहा है। अपने अंदाजे के दौरान, ट्रंप ने तेहरान की एटमी उम्मीदों में मौजूद ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क पर जोर दिया, और चेतावनी दी कि अगर ईरान कामयाबी से न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेता है, तो पूरी दुनिया बंधक बन जाएगी।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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