Donald Trump warned Hamas if not relinquish power in Gaza completely wiped out गाजा में सत्ता नहीं छोड़ी तो खत्म कर दिया जाएगा; ट्रंप ने हमास को फिर दी धमकी, International Hindi News - Hindustan
गाजा में सत्ता नहीं छोड़ी तो खत्म कर दिया जाएगा; ट्रंप ने हमास को फिर दी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले हमास को कड़ी चेतावनी दी कि यदि वह उनकी शांति योजना के अनुसार गाजा में अपनी सत्ता और नियंत्रण त्यागने को तैयार नहीं होता, तो उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनSun, 5 Oct 2025 08:04 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार शाम 6 बजे (वाशिंगटन के स्थानीय समयानुसार) एक बार फिर हमास को धमकी दी है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले हमास को कड़ी चेतावनी दी कि यदि वह उनकी शांति योजना के अनुसार गाजा में अपनी सत्ता और नियंत्रण त्यागने को तैयार नहीं होता, तो उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। यह धमकी समय सीमा के अंत से केवल 12 घंटे पूर्व जारी की गई। शनिवार को सीएनएन को दिए साक्षात्कार में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में बमबारी रोकने के पक्ष में हैं और क्या वे अमेरिका के व्यापक शांति प्रयासों का समर्थन करते हैं, तो ट्रंप ने संक्षेप में कहा- बीबी हां कहते हैं। रविवार को प्रसारित इंटरव्यू में ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा कि हमास वास्तव में शांति के प्रति कितना प्रतिबद्ध है।

शुक्रवार को ट्रंप ने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास को रविवार शाम 6 बजे तक इजरायल के साथ शांति समझौता करने का आदेश दिया था और चेतावनी दी थी कि असफल रहने पर परिणाम भयावह होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमास को उनकी शांति योजना स्वीकार करने, इजरायली बंधकों को रिहा करने और संघर्ष समाप्त करने का यह अंतिम अवसर है, तथा जोर देकर कहा कि शांति किसी भी कीमत पर स्थापित होनी चाहिए।

इससे पूर्व इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में गाजा से सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा हो जाएगी। दूसरी ओर, सोमवार को मिस्र में हमास के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता निर्धारित है, जिसमें युद्ध समाप्ति के लिए अमेरिका की नई योजना पर चर्चा होगी। शनिवार की देर रात एक संक्षिप्त बयान में नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने तकनीकी मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल मिस्र भेजा है।

उन्होंने आगे कहा कि इन वार्ताओं को कुछ ही दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। नेतन्याहू का यह बयान हमास द्वारा अमेरिकी योजना की कुछ शर्तों को मानने की घोषणा के बाद आया। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास के इस बयान का स्वागत किया, लेकिन शनिवार को चेतावनी दी कि हमास को तत्काल कदम उठाने होंगे, वरना सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी।

Donald Trump Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas

