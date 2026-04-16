दुनिया के 'सबसे प्रभावशाली' शख्स से पंगा ले बैठे ट्रंप, बढ़ता ही जा रहा है विवाद? पूरा मामला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो XIV के बीच विवाद गहरा गया है। ईरान को लेकर ट्रंप की धमकियों पर पोप की आलोचना, वाइट हाउस का पलटवार और ट्रंप की AI तस्वीर का पूरा मामला विस्तार से जानें।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो XIV के बीच एक बड़ा और तीखा विवाद छिड़ गया है। एक तरफ जहां पश्चिम एशिया में तनाव और संघर्ष जारी है, वहीं इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अमेरिका के शीर्ष नेता और कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च गुरु आमने-सामने आ गए हैं। यह चर्च बनाम स्टेट का विवाद सिर्फ दो शक्तिशाली व्यक्तियों का नहीं, बल्कि 1 अरब से ज्यादा कैथोलिकों के विश्वास, अमेरिकी राजनीति और मध्य पूर्व के युद्ध से जुड़ा है। आइए इस पूरी खबर और विवाद के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं।

पहले समझें पोप लियो XIV कौन हैं? पोप फ्रांसिस की 21 अप्रैल 2025 को मृत्यु के बाद 8 मई 2025 को वेटिकन में कांक्लेव हुआ। इसमें अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को चुना गया। उन्होंने पोप लियो XIV नाम लिया। वे इतिहास के पहले अमेरिकी जन्मे पोप हैं। प्रेवोस्ट लैटिन अमेरिका (खासकर पेरू) से गहरे जुड़े रहे और पोप फ्रांसिस की विरासत को आगे बढ़ाते नजर आते हैं- गरीबों की मदद, शांति और संवाद पर जोर। पोप लियो XIV को दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है क्योंकि कैथोलिक चर्च 2000 साल पुरानी संस्था है, जिसके 1.4 अरब अनुयायी हैं। वे नैतिकता, शांति और मानवीय मूल्यों की आवाज माने जाते हैं। बता दें कि हाल ही में आई टाइम मैग्जीन के 100 सबसे प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में पोप लियो XIV पहले नंबर पर हैं। जबकि ट्रंप इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो तीसरे और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम पार्डो दूसरे नंबर पर हैं।

विवाद की शुरुआत: ईरान पर धमकियां और पोप का कड़ा संदेश इस ताजा विवाद की नींव ईस्टर के आसपास पड़ी, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर अपनी धमकियां तेज कर दीं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि वह ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। इसके जवाब में पोप लियो ने अपने 'पाम संडे' के संदेश में कहा कि ईश्वर उन लोगों की प्रार्थनाओं को खारिज कर देता है जो युद्ध छेड़ते हैं। उन्होंने कहा- भले ही आप कितनी भी प्रार्थनाएं करें, मैं नहीं सुनूंगा: आपके हाथ खून से सने हैं। पोप ने ट्रंप की ईरान को दी गई धमकियों को पूरी तरह से अस्वीकार्य करार दिया। उन्होंने सोमवार को स्पष्ट किया कि मैं ट्रंप प्रशासन से नहीं डरता... या सुसमाचार का संदेश जोर-शोर से फैलाने से नहीं डरता, जिसके लिए चर्च काम करता है।

ट्रंप और वेंस का तीखा पलटवार पोप की इन टिप्पणियों के बाद ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुलकर पोप की आलोचना शुरू कर दी। रविवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट करते हुए पोप को कमजोर बताया। उन्होंने लिखा- 'मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना करे, क्योंकि मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे भारी बहुमत से चुना गया है। उन्होंने पोप को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें एक राजनेता के बजाय एक महान पोप बनने पर ध्यान देना चाहिए।' कैथोलिक धर्म अपना चुके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पोप लियो को धर्मशास्त्र के बारे में बोलते समय सावधान रहना चाहिए।

विवाद का पुराना इतिहास यह तनाव रातों-रात पैदा नहीं हुआ है। पोप बनने से पहले, कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट (जो अब पोप लियो XIV हैं) ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की कठोर आव्रजन नीतियों को सही ठहराने के लिए उनकी आलोचना की थी। दिलचस्प बात यह है कि जब प्रीवोस्ट अमेरिका में जन्मे पहले पोप बने, तो ट्रंप ने उन्हें बधाई दी थी, लेकिन इसका अजीबोगरीब तरीके से श्रेय भी खुद लिया था। ट्रंप ने तब एक पोस्ट में कहा था- वह पोप बनने की किसी सूची में नहीं थे, चर्च ने उन्हें वहां इसलिए बिठाया क्योंकि वह एक अमेरिकी हैं, और उन्हें लगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप से निपटने का यही सबसे अच्छा तरीका है।

पोप का वर्तमान रुख: शांति और चुप्पी इन तीखे हमलों के बीच बुधवार को कैमरून (अफ्रीका) की यात्रा पर जाते समय पोप लियो ने ट्रंप और वेंस की हालिया टिप्पणियों पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से परहेज किया। विमान में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया और ना ही इस मुद्दे पर कोई सवाल लिया। उन्होंने बस यह दोहराया कि उनका संदेश सुसमाचार पर आधारित है। समाचार एजेंसी AP से बात करते हुए उन्होंने कहा- मेरे संदेश को राष्ट्रपति के कार्यों के स्तर पर रखना सुसमाचार के संदेश को न समझने जैसा है। मुझे यह सुनकर खेद है, लेकिन मैं दुनिया में चर्च के मिशन को जारी रखूंगा।