अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की धरती से ही ड्रैगन पर जासूसी करने की बात को स्वीकार किया है। एनवीडिया सीईओ की कथित जासूसी वाली घटना का जिक्र आने पर ट्रंप ने कहा कि दोनों देश एक-दूसरे के ऊपर जासूसी करते हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर जासूसी करने की बात को स्वीकार किया है। एनवीडिया सीईओ जेन्सन हुआंग का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि दोनों देश एक-दूसरे के ऊपर जासूसी करते हैं। हालांकि, उन्होंने इसके साथ ही चिरपरिचित अंदाज में अमेरिका की बढ़ाई करते हुए कहा कि हम इसमें बेहतर काम करते हैं।

शेनझेन में फॉक्स न्यूज से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन की जासूसी करवाने की बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "हम चीन पर जासूसी करते हैं, वह हम पर जासूसी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम उनसे बेहतर जासूसी करते हैं।" इसके साथ ही जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या जिनपिंग के साथ मुलाकात के दौरान वह इस मुद्दे को उठाकर उन्हें अमेरिका पर जासूसी करने से रोकेंगे? इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि वह भी जासूसी करने से नहीं रुकेंगे, और अमेरिका भी नहीं रुकेगा।

चीन के शेनझेन में दुनिया की तीन महाशक्तियों के नेताओं की बैठक के बीच ट्रंप ने जासूसी के मुद्दे पर भी बात की। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इस मामले पर चीनी राष्ट्रपति के साथ उनकी कोई ज्यादा बात नहीं हुई है। बस केवल एआई के मामले में हुआंग का जिक्र हुआ था। इस दौरान ट्रंप ने जोर देकर हुआंग के साथ हुए घटनाक्रम को एक बड़ी त्रासदी करार दिया। उन्होंने कहा कि जेन्सन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनके साथ जो भी हुआ वह एक बड़ी त्रासदी है।

ट्रंप बोले- मैंने एलिस हुआंग के चीनी जासूस होने के बारे में नहीं सुना बता दें, अमेरिका की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के सीईओ रहे जेन्सन हुआंग के ऊपर एक सिंगापुर बेस्ड चिप्स कंपनी की सीईओ एलिस हुआंग के साथ अफेयर का आरोप लगा था। कथित तौर पर ऐलिस के चीनी खुफिया विभाग के साथ संबंधों की खबर सामने आई थी। हालांकि, अमेरिका और चीन ने इन बातों को स्वीकार नहीं किया है। भले ही ऐलिस के ऊपर चीन के लिए जासूसी करने के आरोप सिद्ध नहीं हुए हों, लेकिन जेन्सन हुआंग ने अपनी पत्नी को धोखा देने की बात को स्वीकार किया है। इसके साथ ही उन्होंने एनवीडिया के सीईओ पद से भी इस्तीफा दे दिया।

जेन्सन हुआंग का इस्तीफा ट्रंप के लिए भी झटका एनवीडिया के सीईओ के ऊपर चीनी जासूस के साथ कथित संबंधों के आरोपों का होना ट्रंप के लिए भी एक बड़ा झटका था। क्योंकि वह जेन्सन हुआंग ही थे, जिन्होंने चीन को चिप्स बेचने के लिए ट्रंप को मनाया था। तमाम आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भी ट्रंप ने जेन्सन की बात मानकर चीन को चिप्स की बिक्री जारी रखने की इजाजत दी थी।

बता दें, एनवीडिया के सीईओ के कथित चीनी जासूस के साथ अफेयर की चर्चा सामने आने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां एक्टिव मोड में आ गई थी। फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने ऐलिस के चीनी जासूस होने की खबरों से इनकार किया है। वहीं, चीन सरकार ने भी ऐसी किसी जासूसी की घटना से खुद का संबंध होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि, इसके बाद भी जेन्सन के इस्तीफे के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी और एनवीडिया इस बात की जांच कर रही है कि क्या पूर्व सीईओ ने चीन को फायदा पहुंचाने का काम किया है।

गौरतलब है कि दोनों देशों का एक-दूसरे के ऊपर जासूसी करने का दावा नया नहीं है। वैश्विक राजनीति में यह एक खुली बात होती है। हालांकि, ट्रंप ने इस बात को स्वीकार करके एक आधिकारिक मुहर लगा दी है। चीन हमेशा से इन बातों से इनकार करता हुआ आया है।