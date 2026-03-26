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ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बना चीन जाने का प्लान, अब ताइवान पर दुनिया की नजरें

Mar 26, 2026 02:48 pm ISTSurya Prakash ब्लूमबर्ग, वॉशिंगटन
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चीन और अमेरिका के बीच का ट्रे़ड वॉर वर्ल्ड इकॉनमी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसके अलावा ताइवान के मसले पर भी अमेरिका और चीन के बीच तनाव बना रहा है। माना जा रहा है कि चीन की ओर से ताइवान का सवाल भी उठाया जा सकता है।

ईरान से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बना चीन जाने का प्लान, अब ताइवान पर दुनिया की नजरें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मई में चीन दौरे पर जाने की तैयारी में हैं। वह बीजिंग में 14 और 15 मई को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे। बीते 8 सालों में यह अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला चीन दौरा होगा। इससे पहले भी कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति के चीन दौरे की योजना बनी थी, लेकिन वह सिरे नहीं चढ़ सकी। इसके चलते दुनिया की दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बीच रिश्तों को लेकर कयास लगने लगे थे। वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लिविट ने इस दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि इसी साल के अंत तक किसी समय शी जिनपिंग भी अमेरिका के दौरे पर आएंगे।

डोनाल्ड ट्रंप को इसी महीने यानी मार्च में ही चीन जाना था, लेकिन ईरान में जंग होने के चलते उन्होंने वॉशिंगटन में रहने को ही प्राथमिकता दी। इस पूरी जंग की निगरानी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इजरायल भले ही इस जंग का मुख्य हिस्सा है, लेकिन अमेरिका की हरी झंडी के बाद ही ईरान पर हमले किए गए। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग के पहले ही दिन ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए थे। उसके बाद से चली जंग अब भी जारी है। चीन ने भी इस जंग को अब खत्म करने की अपील की है। वहीं अमेरिका ने 15 सूत्रीय सुलह वार्ता का प्रस्ताव ईरान पर रखा है, जिसे वह स्वीकार करने के मूड में भी नहीं दिख रहा है।

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चीन और अमेरिका के बीच रिश्तों में तनाव की वजह ट्रेड वॉर और ताइवान रहे हैं। ताइवान को अमेरिकी समर्थन पर चीन ऐतराज जताता रहा है। उसका कहना है कि अमेरिकी की नीति उसकी वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। अब ईरान पर अमेरिकी हमले ने भी चीन को दर्द दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन सबसे ज्यादा तेल की खरीद ईरान से ही करता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर चीनी उत्पादों का आयात भी ईरान करता है। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि मार्च में राष्ट्रपति को चीन जाना था। फिर ईरान में जंग के चलते इस दौरे को टाला गया था। तब ही यह तय हुआ था कि अब कम से कम 4 से 6 सप्ताह के बाद ही अब उनका दौरा होगा।

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डोनाल्ड ट्रंप पर रहेगी दुनिया की नजर, चीन का दौरा बेहद अहम

ईरान में छिड़ी जंग के बीच यह दौरा अहम होगा। इस पर दुनिया भर की नजरें रहेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच का ट्रे़ड वॉर वर्ल्ड इकॉनमी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसके अलावा ताइवान के मसले पर भी अमेरिका और चीन के बीच तनाव बना रहा है। माना जा रहा है कि चीन की ओर से ताइवान का सवाल भी उठाया जा सकता है।

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Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


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