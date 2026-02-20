इतनी अहम बैठक और सो गए डोनाल्ड ट्रंप! सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गाजा पर गठित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की इस बैठक में ट्रंप खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बार-बार वह नींद के आगोश में जाते नजर आ रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गाजा पर गठित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की इस बैठक में ट्रंप खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बार-बार वह नींद के आगोश में जाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वक्ता बैठक को संबोधित कर रहे हैं और ट्रंप नींद की हालत में दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग खूब टिप्पणियां कर रहे हैं।
आंखें खुली रखने के लिए संघर्ष
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रही क्लिप में, ट्रंप को उनके बोर्ड ऑफ पीस पहल की शुरुआत के दौरान बैठे हुए दिखाया गया है। कुछ देर के लिए उनकी आंखें बंद रहीं और उनका सिर हल्का की तरफ झुका नजर आया। इस दौरान जैस्पर जेफर्स III अपनी प्रजेंटेशन दे रहे थे। जैसे ही जेफर्स का भाषण खत्म होता है, वहां मौजूद लोग तालियां बजाना शुरू कर देती है। इसके बाद अचानक डोनाल्ड ट्रंप जाग जाते हैं और अपनी आंखें खोल लेते हैं। थोड़ा रुकने के बाद उन्हें एहसास होता है कि भाषण खत्म हो चुका है और फिर वह भी तालियां बजाने लगते हैं।
हालांकि सेशन के दौरान कई बार नजर आया कि उनकी आंखें बंद हैं। कुछ ऐसा ही तब भी हुआ जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भाषण दे रहे थे। यहां तक कि उनके भाषण के दौरान भी ट्रंप की पलकें भारी नजर आ रही थीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग के दौरान खुद को जगाने की भरपूर कोशिश करते नजर आए। इसके बाद यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
एक यूजर ने बताया शर्मनाक
एक अन्य यूजर ने लिखा कि दुनिया जल रही है और भाषण चल रहा है ग्लोबल सिक्योरिटी और स्थायित्व पर। डिप्लोमेसी पर चर्चा चल रही है। लेकिन हो क्या रहा है, सबसे अहम शख्स सो रहा है। इससे पूर्व कैबिनेट बैठक की फुटेज में भी ट्रंप आंखें बंद किए नजर आए। एक यूजर ने टिप्पणी की कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही कैबिनेट बैठक के दौरान सो गए। वह सुस्त नहीं हो रहे थे, धीरे-धीरे पलकें नहीं झपका रहे थे, बल्कि सो गए। यह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो अपनी प्रशासनिक टीम के युद्ध अपराधों, जांचों और अराजकता के बीच सोते हुए पाए गए। यह शर्मनाक से भी परे है। यह खतरनाक है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।