ट्रंप सरकार को थी 60 वोटों की दरकार, 55 ही जुटा पाई; US पर मंडराया शटडाउन का संकट, काउंटडाउन शुरू

अमेरिकी सरकार औपचारिक रूप से शटडाउन की ओर बढ़ रही है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी 21 नवंबर तक सरकार को वित्तपोषित करने के लिए एक अल्पकालिक उपाय के रूप में तैयार किए गए विधेयक को पारित करने में विफल रही है।

पिछले छह सालों में पहली बार अमेरिका एक बार फिर शटडाउन के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास कराने में विफल रही है। उसे 60 वोटों की दरकार थी लेकिन सरकार महज 55 वोट ही जुटा सकी। इस वजह से यह प्रस्ताव गिर गया। फंडिंग की समय सीमा आज रात खत्म हो रही है। साफ है कि इस स्थिति की वजह से अब सरकार जरूरी फंडिंग का विस्तार नहीं कर पाएगी, यानी कोई खर्च नहीं कर पाएगी। इसका सीधा मतलब है कि कई संघीय सरकार के सभी कामकाज रुक सकते हैं।

इससे पहले सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी ने अल्पकालिक उपाय के तौर पर ट्रंप सरकार को 21 नवंबर तक फंड उपलब्ध कराने के लिए सीनेट में अस्थाई फंडिंग बिल पेश किया था लेकिन देर रात तक सीनेट में हुई बहस के बाद वह प्रस्ताव गिर गया। इस दौरान सीनेट में सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेट्स के बीच गरमागरम बहस हुई। आखिरकार 100 सदस्यों वाले सदन में प्रस्ताव के पक्ष में 60 वोट नहीं पड़ सके और यह प्रस्ताव 55-45 के अंतर से गिर गया।

वाइट हाउस की वेबसाइट पर काउंटडाउन शुरू इस स्थिति के बाद वाइट हाउस की वेबसाइट पर शटडाउन का काउंटडाउन क्लॉक लगाया गया है। पेज पर इसे “डेमोक्रेट शटडाउन” बताया गया है और लिखा गया कि लोग डेमोक्रेट्स से सहमत नहीं हैं। काउंटडाउन क्लॉक के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक शटडाउन होने में सिर्फ आधा घंटा का समय बचा था। वाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय ने भी ज्ञापन जारी कर पुष्टि की है कि सरकार मंगलवार मध्यरात्रि से बंद हो जाएगी। इस ज्ञापन पर निदेशक रसेल वॉट के हस्ताक्षर हैं।