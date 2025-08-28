Donald Trump urges US to tighten visa periods for student exchange visitors and media अमेरिका में अब 4 साल... बदल जाएगा वीजा नियम, ट्रंप के नए प्रस्ताव में क्या? जानें सबकुछ, International Hindi News - Hindustan
ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को एक नया सरकारी नियम प्रस्तावित किया, जिसमें छात्रों (F वीजा), एक्सचेंज विजिटर्स (J वीजा), और विदेशी पत्रकारों (I वीजा) के लिए वीजा की समय-सीमा तय होगी।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनThu, 28 Aug 2025 08:02 AM
अमेरिका में अब 4 साल... बदल जाएगा वीजा नियम, ट्रंप के नए प्रस्ताव में क्या? जानें सबकुछ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद अब वीजा नियमों में सख्त बदलाव करने की तैयारी में है। अमेरिका ने वीजा नीतियों में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिसका असर वहां रहने वाले वीजा धारकों पर पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को एक नया सरकारी नियम प्रस्तावित किया, जिसमें छात्रों (F वीजा), एक्सचेंज विजिटर्स (J वीजा), और विदेशी पत्रकारों (I वीजा) के लिए वीजा की समय-सीमा तय होगी।

माना जा रहा है कि इस नए कदम से अंतरराष्ट्रीय छात्रों, एक्सचेंज वर्कर्स और विदेशी पत्रकारों के लिए नई मुश्किलें खड़ी होंगी। प्रस्तावित नियम F वीजा (छात्रों के लिए), J वीजा (एक्सचेंज विजिटर्स के लिए) और I वीजा (मीडिया कर्मियों के लिए) के लिए एक निश्चित समय-सीमा लागू करेगा। बता दें कि अभी तक ये वीजा कार्यक्रम की पूरी अवधि या अमेरिका में रोजगार की अवधि तक मान्य रहते थे।

पहले क्या था नियम?

बता दें कि पहले अगर कोई छात्र (F वीजा पर) अमेरिका पढ़ाई के लिए जाता था, तो उसका वीजा पढ़ाई पूरी होने तक (जैसे 2 साल का कोर्स तो 2 साल) मान्य रहता था। अगर कोई एक्सचेंज विजिटर (J वीजा पर) किसी सांस्कृतिक या शोध कार्यक्रम के लिए जाता था, तो उसका वीजा उस कार्यक्रम की अवधि तक वैध रहता था। इसी तरह पत्रकार (I वीजा पर) की नौकरी की अवधि तक उसका वीजा मान्य रहता था। इसका मतलब ये हुआ कि वीजा की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं थी, बल्कि यह काम या कार्यक्रम पर निर्भर करता था। लेकिन अब इसकी समय-सीमा तय की जाएगी।

प्रस्तावित नियम में क्या है?

प्रस्तावित नियम के अनुसार, छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स के लिए वीजा की अवधि चार साल से अधिक नहीं होगी। पत्रकारों के लिए वीजा, जो अभी वर्षों तक चल सकता है, अब 240 दिनों तक या चीन और हांगकांग के पासपोर्ट धारकों के लिए 90 दिनों तक सीमित होगा। साथ ही वीजा धारक इस अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अमेरिका में 16 लाख अंतरराष्ट्रीय छात्र

अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में अमेरिका में F वीजा पर लगभग 16 लाख अंतरराष्ट्रीय छात्र थे। वित्तीय वर्ष 2024 (1 अक्टूबर 2023 से शुरू) में अमेरिका ने लगभग 3 लाख 55 हजार एक्सचेंज विजिटर्स और 13 हजार मीडिया कर्मियों को वीजा जारी किया।

ये बदलाव क्यों?

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अनुसार, लंबे समय से पिछले प्रशासनों ने विदेशी छात्रों और अन्य वीजा धारकों को अनिश्चितकाल तक अमेरिका में रहने की अनुमति दी है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा होते हैं और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि यह नया प्रस्तावित नियम कुछ वीजा धारकों की अमेरिका में रहने की अवधि को सीमित करके इस दुरुपयोग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा।

