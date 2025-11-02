Hindustan Hindi News
Donald Trump urges Republicans to end Senate Filibuster Do not be weak and stupid
'बेवकूफ मत बनो', किस बात पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, जमकर सुनाया

‘बेवकूफ मत बनो’, किस बात पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, जमकर सुनाया

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ‘रिपब्लिकन याद रखिए, चाहे शूमर शटडाउन हो या कुछ और, डेमोक्रेट्स को पहला मौका मिलते ही फिलिबस्टर खत्म कर देंगे। वे सुप्रीम कोर्ट पैक करेंगे। दो राज्य जोड़ेंगे और कम से कम 8 चुनावी वोट हासिल करेंगे।’

Sun, 2 Nov 2025 08:38 AM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों से सीनेट में फिलिबस्टर को समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो डेमोक्रेट्स इसे खत्म कर अपना राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाएंगे। ट्रंप ने रिपब्लिकन नेताओं को चेतावनी दी कि डेमोक्रेट्स फिलिबस्टर खत्म करेंगे और 'सुप्रीम कोर्ट को पैक' करेंगे। साथ ही दो नए राज्य जोड़कर कम से कम 8 चुनावी वोट हासिल करेंगे।

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, 'रिपब्लिकन याद रखिए, चाहे शूमर शटडाउन हो या कुछ और, डेमोक्रेट्स को पहला मौका मिलते ही फिलिबस्टर खत्म कर देंगे। वे सुप्रीम कोर्ट पैक करेंगे। दो राज्य जोड़ेंगे और कम से कम 8 चुनावी वोट हासिल करेंगे। उनके दो विरोधी अब चले गए हैं! कमजोर और मूर्ख मत बनिए। लड़ो, लड़ो, लड़ो! जीतो, जीतो, जीतो!' फिलिबस्टर, सीनेट का वह नियम जिसके तहत विधेयक आगे बढ़ाने के लिए आमतौर पर 60 वोटों की जरूरत होती है। लंबे समय से वाशिंगटन में यह विवाद का विषय रहा है।

डेमोक्रेटिक नेताओं पर बरसे ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कई डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने मतदान अधिकारों और गर्भपात पहुंच की रक्षा के लिए इस नियम में बदलाव की मांग की थी। इनमें तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल वाले सांसद भी शामिल हैं। हालांकि, वे प्रस्ताव पार्टी के भीतर पूर्ण समर्थन हासिल नहीं कर सके। ट्रंप ने उगाही करने वाले शटडाउन को तुरंत खत्म करने और अपने एजेंडे को पास कराने की अपील की। उन्होंने अमेरिकियों के लिए जीवन इतना अच्छा बनाने का वादा किया कि ये पागल डेमोक्रेटिक नेता फिर कभी अमेरिका को नष्ट करने का मौका न पाएं।'

