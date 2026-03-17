जरूरत के वक्त कोई साथ नहीं आता; ईरान युद्ध के बीच NATO देशों पर भड़के ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को हमारे अधिकांश नाटो सहयोगी देशों से जानकारी मिली है कि वे मध्य पूर्व में ईरान के आतंकवादी शासन के खिलाफ हमारी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहते है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में नाटो सहयोगी देशों पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को हमारे अधिकांश नाटो 'सहयोगी' देशों से जानकारी मिली है कि वे मध्य पूर्व में ईरान के आतंकवादी शासन के खिलाफ हमारी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहते। यह इस तथ्य के बावजूद है कि लगभग हर देश ने हमारी इस कार्रवाई से मजबूती से सहमति जताई थी और यह कि ईरान को किसी भी रूप में, किसी भी हालत में परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
उन्होंने आगे कहा कि मुझे उनके इस रवैये से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा नाटो को एकतरफा सड़क माना है, जहां हम हर साल इन देशों की सुरक्षा के लिए सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन वे हमारे लिए कुछ नहीं करते, खासकर जरूरत के समय में, हम उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन वे हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति का यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। ट्रंप ने पहले भी नाटो सहयोगियों से होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा में मदद मांगी थी, लेकिन अधिकांश देशों ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका को अब नाटो देशों की सहायता की 'जरूरत' नहीं है और न ही 'इच्छा' है, क्योंकि सैन्य सफलता के कारण स्थिति उनके नियंत्रण में है।
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय वाइट हाउस ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस मांग का बचाव किया जिसमें उन्होंने अन्य देशों से रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा में मदद करने की बात कही थी। जब ट्रंप की शीर्ष प्रवक्ता से पूछा गया कि जिन अन्य देशों से न तो परामर्श किया गया और न ही उन्हें इसमें शामिल किया गया, उन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने के लिए अपने सैनिकों को खतरे में क्यों डालना चाहिए, तो उन्होंने तर्क दिया कि अन्य देश ईरानी शासन को निरस्त्र करने के ट्रंप के प्रयास से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं।
वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने पत्रकारों से कहा कि यह ऐसी बात है जिससे न केवल अमेरिका बल्कि पूरा पश्चिमी जगत कई वर्षों से सहमत है। उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का इन देशों से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में अमेरिका की मदद करने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान करना बिल्कुल सही है, ताकि हम इस आतंकवादी शासन को ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करने से रोक सकें।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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