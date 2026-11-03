ट्रंप के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान: US में मिडटर्म चुनाव की वोटिंग जारी, हार गए तो क्या असर?

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण चुनावों में से एक माना जा रहा है। ज्यादातर लोग इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर एक तरह का जनमत संग्रह मान रहे हैं।

अमेरिकी में मिडटर्म चुनावों की वोटिंग जारी है। यह चुनाव हाल के वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण चुनावों में से एक माना जा रहा है। दरअसल, अधिकतर लोग इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर एक तरह का जनमत संग्रह मान रहे हैं। यानी मतदाता इस बात का फैसला करेंगे कि वे ट्रंप की नीतियों और उनके शासन से संतुष्ट हैं या नहीं। बता दें कि ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल में कई बड़े मुद्दे सामने आए हैं। इनमें ईरान के साथ युद्ध जैसी गंभीर स्थिति, देश में लगातार बढ़ती महंगाई, अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापार युद्ध, और समाज में सियासी विभाजन शामिल हैं।

कांग्रेस पर नियंत्रण का सवाल बताया जा रहा है कि इन चुनावों के नतीजे तय करेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों पर अपना नियंत्रण बनाए रख पाएगी या नहीं। कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा (हाउस) और सीनेट (ऊपरी सदन) शामिल हैं। मतदान से पहले किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुमान के मुताबिक, डेमोक्रेटिक पार्टी कम से कम प्रतिनिधि सभा पर नियंत्रण हासिल करने की अच्छी स्थिति में है। हालांकि, सीनेट पर नियंत्रण का मुकाबला और कड़ा रहने की संभावना जताई जा रही है।

बता दें कि इस बार प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों पर मतदान हो रहा है। सीनेट की 100 सीटों में से 37 सीटों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा ओहायो समेत 36 राज्यों में गवर्नर (राज्यपाल) के पद के लिए भी मतदान हो रहा है। गवर्नर का पद राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि राज्य की कई नीतियों पर उनका सीधा असर पड़ता है।

भारतीय मूल के उम्मीदवारों की बड़ी मौजूदगी बताया जा रहा है कि इन चुनावों में भारतीय मूल के अमेरिकी उम्मीदवारों की संख्या काफी है। वे गवर्नर से लेकर नगर परिषद के सदस्य तक के पदों के लिए मैदान में हैं। ओहायो में भारतीय-अमेरिकी विवेक रामास्वामी गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार एमी एक्टन से है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है और नतीजे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

वहीं, लॉस एंजिलिस में भी दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। केरल में जन्मी डेमोक्रेट नेता नित्या रमन शहर के मेयर पद के लिए अपनी पूर्व बॉस करेन बास से कड़ा मुकाबला कर रही हैं। लॉस एंजिलिस अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसका मेयर पद काफी प्रभावशाली माना जाता है।

कांग्रेस में भी कई भारतीय मूल के सांसद फिर से चुने जाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें रो खन्ना, अमी बेरा, प्रमिला जयपाल और सुहास सुब्रमण्यम शामिल हैं। ये सभी प्रतिनिधि सभा में अपनी सीट बचाने की कोशिश में हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी की पीया दांडिया और अमीष शाह पहली बार सांसद बनने के लिए मैदान में हैं। दोनों कड़े मुकाबले में हैं और उनका प्रदर्शन भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सोमवार को खास अपील मतदान से पहले सोमवार को दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने मतदाताओं से अपनी आखिरी अपील की। राष्ट्रपति ट्रंप ने लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल के पास भाषण दिया। उन्होंने करों में कटौती, आयात शुल्क (टैरिफ) और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों के बजाय वाशिंगटन डीसी में किए गए सौंदर्यीकरण और सुधार कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया। ये मुद्दे आमतौर पर उनकी चुनावी रैलियों में प्रमुख रहते हैं, लेकिन अंतिम दिन उन्होंने अलग अंदाज अपनाया।

वाइट हाउस के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 32 दिनों में ट्रंप ने 20 राज्यों का दौरा किया। इनमें से ज्यादातर राज्य रिपब्लिकन पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। उन्होंने कुल 30 रैलियों को संबोधित किया और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की।

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स? वहीं जानकारों का कहना है कि ट्रंप की लोकप्रियता अभी तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कई सर्वेक्षणों में उनकी स्वीकृति दर कम दिख रही है। इस वजह से वे रिपब्लिकन पार्टी के कई उम्मीदवारों के लिए राजनीतिक बोझ बन गए हैं। कुछ उम्मीदवार ट्रंप के नाम का कम इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं।

अब नतीजे पर सबकी नजर अब मतदान के नतीजे आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि अमेरिकी जनता ट्रंप की नीतियों को कितना समर्थन दे रही है। अगर डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो ट्रंप के बाकी कार्यकाल में उनकी कई योजनाओं को लागू करने में मुश्किलें आ सकती हैं। वहीं, अगर रिपब्लिकन दोनों सदनों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, तो ट्रंप अपनी नीतियों को और तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे।

फिलहाल मतदान जारी है और नतीजे आने में समय लगेगा। बताया जा रहा है कि पहला नतीजा बुधवार ( 4 नवंबर ) को सुबह 4:30 बजे (भारतीय समय) आने की संभावना है। यह समय अमेरिका के ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम (EST) के अनुसार मंगलवार शाम 6 बजे का है। वोटों की अंतिम गिनती में कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं। हालांकि रात भर के अनुमानों से यह शुरुआती संकेत मिल सकता है कि कैपिटल हिल पर किस पार्टी का कब्जा होगा।