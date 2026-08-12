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ट्रुथ सोशल पोस्ट्स की ‘अर्ली एक्सेस’ में फंसे ट्रंप, कोर्ट पहुंचा मामला; अब कसेगा कानूनी शिकंजा?

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बुधवार को दो प्रमुख मीडिया संगठनों ने संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि उनकी कंपनी ट्रुथ सोशल पर उनके बाजार प्रभावित करने वाले पोस्ट्स तक जल्दी पहुंच बेचकर करोड़ों की कमाई कर रही है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बुधवार को दो प्रमुख मीडिया संगठनों ने संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि उनकी कंपनी ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर उनके बाजार प्रभावित करने वाले पोस्ट्स तक जल्दी पहुंच बेचकर अवैध कमाई कर रही है। द इंटरसेप्ट मीडिया और फ्रीडम ऑफ द प्रेस फाउंडेशन द्वारा अमेरिकी दक्षिणी जिला अदालत, न्यूयॉर्क में दायर इस मुकदमे में इस योजना को 'असाधारण, भ्रष्ट और असंवैधानिक' बताया गया है।

मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप (TMTG) द्वारा जुलाई में घोषित और 1 अगस्त से शुरू की गई 'ट्रुथ एपीआई' नामक सेवा में सब्सक्राइबरों को राष्ट्रपति के पोस्ट्स आम जनता से कुछ सेकंड या मिलीसेकंड पहले मिल जाते हैं। यह सेवा मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों, हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्मों और संस्थागत निवेशकों के लिए बनाई गई है। कंपनी के अंतरिम सीईओ केविन मैकगर्न ने सोमवार को अर्निंग्स कॉल में बताया कि 10 से अधिक कंपनियां पहले ही इससे जुड़ चुकी हैं। मासिक शुल्क आमतौर पर 60,000 से 1,00,000 डॉलर के बीच है। तीन साल की प्रतिबद्धता पर यह 60,000 डॉलर प्रति माह तक हो सकता है।

ट्रुथ सोशल पर बड़ी घोषणाएं करते हैं ट्रंप

बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर ट्रुथ सोशल का इस्तेमाल महत्वपूर्ण सरकारी घोषणाएं करने के लिए करते हैं। इनमें ईरान युद्ध से जुड़े घटनाक्रम, व्यापार टैरिफ, नीतिगत फैसले और अन्य बड़े ऐलान शामिल हैं। इन पोस्ट्स से शेयर बाजार में तुरंत उतार-चढ़ाव आ सकता है। मुकदमे के अनुसार, वर्तमान में ट्रुथ एपीआई ट्रंप समेत प्लेटफॉर्म के 10 सबसे लोकप्रिय अकाउंट्स के पोस्ट्स तक तेज पहुंच देती है। इनमें वाइट हाउस, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, एफबीआई निदेशक काश पटेल, व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट, परिवहन सचिव शॉन डफी और स्वास्थ्य एवं मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर के अकाउंट शामिल हैं।

योजना अत्यंत भ्रष्ट है

कोर्ट में दायर शिकायत में साफ कहा गया है कि यह योजना अत्यंत भ्रष्ट है। राष्ट्रपति 'बाजार को प्रभावित करने वाली' सरकारी जानकारी उन लोगों को देकर वित्तीय लाभ कमाएंगे, जो उनकी निजी कंपनी को भुगतान करने में सक्षम और तैयार हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह व्यवस्था अमेरिकी संविधान के प्रथम और पांचवें संशोधन का उल्लंघन करती है। प्रथम संशोधन नागरिकों को राष्ट्रपति की सार्वजनिक घोषणाओं तक समान पहुंच की गारंटी देता है, जबकि भुगतान के आधार पर तरजीही पहुंच देना इस अधिकार का हनन है।

द इंटरसेप्ट के एडिटर-इन-चीफ बेन मुएसिग ने बयान में कहा कि ट्रंप सरकारी जानकारी का निजीकरण करके खुद को अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। संगठन के मुख्य कानूनी अधिकारी डेविड ब्रालो ने कहा कि स्वतंत्र प्रेस के लिए राष्ट्रपति द्वारा अपनी सार्वजनिक घोषणाओं तक अर्ली एक्सेस के लिए पैसे वसूलना सबसे विरोधी कदम है। सार्वजनिक जानकारी जनता की है।

टीएमटीजी में ट्रंप के 43 फीसदी से अधिक शेयर

ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप में ट्रंप सबसे बड़े शेयरधारक हैं। उनके पास ट्रस्ट के जरिए लगभग 41.43 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत करीब एक अरब डॉलर आंकी जाती है। यह ट्रस्ट उनके बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की देखरेख में है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस सेवा से ट्रंप को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ हो रहा है। द इंटरसेप्ट और फ्रीडम ऑफ द प्रेस फाउंडेशन का दावा है कि अर्ली एक्सेस की वजह से उनके पत्रकारों और ट्रैकर्स को समय पर जानकारी नहीं मिल पा रही, जिससे राष्ट्रपति की कवरेज प्रभावित हो रही है। फाउंडेशन ट्रंप के प्रेस-विरोधी पोस्ट्स का डेटाबेस भी संचालित करता है।

ट्रंप मीडिया ने इस उत्पाद को लेकर जताई गई चिंताओं को पहले ही खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि ट्रुथ एपीआई उन संगठनों के लिए डिजाइन की गई है, जिनके लिए जानकारी में देरी की लागत बहुत अधिक होती है। हालांकि, कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस सेवा की जांच के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) से मांग की है। उन्होंने इसे रोजमर्रा के निवेशकों के हितों के खिलाफ और वॉल स्ट्रीट के अंदरूनी लोगों को फायदा पहुंचाने वाला कदम बताया है।

ट्रुथ एपीआई को अवैध घोषित करने की मांग

मुकदमे में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह ट्रुथ एपीआई को अवैध घोषित करे और राष्ट्रपति तथा वाइट हाउस कर्मचारियों को इस योजना में शामिल होने से रोके। साथ ही सरकारी जानकारी को केवल ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करने और भुगतान करने वालों को तरजीही पहुंच देने पर रोक लगाए। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व सिटीजंस फॉर रिस्पांसिबिलिटी एंड एथिक्स इन वॉशिंगटन (क्रू), येल लॉ स्कूल के मीडिया फ्रीडम एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस क्लिनिक, पब्लिक इंटीग्रिटी प्रोजेक्ट और अन्य कानूनी फर्में कर रही हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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