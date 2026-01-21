गिफ्ट में मिला नोबेल तो गदगद हुए ट्रंप, मचाडो पर बदले सुर; वेनेजुएला की सत्ता में दे सकते हैं बड़ा रोल

संक्षेप: वहीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ अमेरिका के सहयोग का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि पहले उन्हें वेनेजुएला पसंद नहीं था, पर अब अच्छा लग रहा है और वे हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चाहिए था, वह मिल गया। खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा हकदार बताने वाले ट्रंप को बीते दिनों इस साल की पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल सौंप दिया था। भले ही नोबेल कमिटी ने यह साफ किया है कि पुरस्कार को साझा नहीं किया जा सकता और ना ही एक बार नोबेल मिल जाने पर इसके विजेता को बदला जा सकता है, ट्रंप इस दान में मिले नोबेल को पाकर ही गदगद हैं। मचाडो से नोबेल मिलते ही अमेरिकी राष्ट्रपति का उनके प्रति बदला हुआ सुर नजर आया।

ट्रंप ने मंगलवार को कहा है कि वह वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को उनके देश में किसी न किसी भूमिका में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कौन सी भूमिका में नजर आ सकती हैं। ट्रंप ने एक बयान में कहा, "हम उनसे बात कर रहे हैं और शायद हम उन्हें किसी तरह से शामिल कर सकें। मुझे ऐसा करना अच्छा लगेगा। मारिया, शायद हम ऐसा कर सकें।"

मचाडो ने ट्रंप को दिया नोबेल इससे पहले मचाडो ने पिछले सप्ताह वाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी और उन्हें अपना नोबेल शांति पुरस्कार भी भेंट किया था। सोशल मीडिया पर जारी एक तस्वीर में मचाडो ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ खड़ी नजर आ रही थीं और ट्रंप के हाथ में नोबेल शांति पुरस्कार पदक था। ट्रंप ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, ‘‘मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार पदक।’’ वहीं मचाडो ने एक संदेश में लिखा, ‘‘राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के लिए- शक्ति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने, कूटनीति को आगे बढ़ाने और स्वतंत्रता एवं समृद्धि की रक्षा करने में आपके असाधारण नेतृत्व के लिए कृतज्ञता के तौर पर।’’

ट्रंप ने नेतृत्व की क्षमता पर उठाए थे सवाल मचाडो के इस कदम से पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपति के उनके प्रति विचार अलग थे। ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में एक अमेरिकी हमले में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद वेनेजुएला में मचाडो की लोकप्रियता और नेतृत्व करने की क्षमता पर सवाल उठाया था। हालांकि अब ट्रंप के सुर बदल गए हैं।