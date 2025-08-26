सुरक्षा विभाग नहीं, अमेरिका में होगा ‘डिपार्टमेंट ऑफ वॉर’, अब किस तैयारी में हैं डोनाल्ड ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अमेरिका के सुरक्षा विभाग को बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए उन्हें संसद से भी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऐलान किया है कि वे देश में सुरक्षा विभाग का नाम बदलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब सुरक्षा विभाग को पहले की तरह ‘डिपार्टमेंट ऑफ वॉर’ के नाम से जाना जाएगा। इस दौरान ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को सिर्फ डिफेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि आक्रमण की भी जरूरत है और इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदल दिया जाना चाहिए।

डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात कार्य हुए कहा कि कुछ ही हफ्तों में आधिकारिक ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, "अगले कुछ हफ्तों में इसकी घोषणा की जाएगी। मुझे इसके लिए कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।” ट्रंप ने कहा कि सुरक्षा विभाग का पुराना नाम ज्यादा मजबूत और असरदार लगता था और अब इसे दोबारा बदलने का वक्त आ गया है।

गौरतलब है कि अमेरिका में 1789 में युद्ध विभाग बनाया गया था। 1947 तक इसे इसी नाम से जाना जाता था। इसके बाद राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इसका नाम बदलकर सुरक्षा विभाग कर दिया था। ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के साथ एक ज्वॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “जब हमने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जीता था, तब तक इसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहा जाता था। और मेरे लिए यह सच में यही है। हर कोई यह पसंद करता है।”