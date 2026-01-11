इजराइल-हमास तनाव के बीच गाजा के लिए 'शांति बोर्ड' की घोषणा करेंगे ट्रंप, कौन-कौन होगा शामिल?
यरुशलम में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने कहा कि हमास निरस्त्रीकरण को टाल नहीं सकता और वहां उसका कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि शांति योजना के विभिन्न चरणों को क्रम से लागू किया जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही जल्द गाजा के लिए शांति बोर्ड (Board of Peace) की आधिकारिक घोषणा करने वाले हैं। यह ट्रंप की 20-सूत्रीय योजना के दूसरे चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अक्टूबर 2025 से लागू युद्धविराम के बाद गाजा के पुनर्निर्माण, हमास के निरस्त्रीकरण और अंतरिम प्रशासन पर केंद्रित है। ट्रंप खुद इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे और इसे दुनिया का सबसे महान और ऐतिहासिक बोर्ड बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि बोर्ड में लगभग 10-15 वैश्विक नेता शामिल होंगे, जो गाजा में फिलिस्तीनी तकनीकी सरकार की निगरानी करेंगे, पुनर्निर्माण की देखरेख करेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) की तैनाती सुनिश्चित करेंगे।
अगले सप्ताह शांति बोर्ड की घोषणा
बता दें कि अभी तक केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारी बल्गेरियाई राजनयिक निकोलाय म्लादेनोव (Nickolay Mladenov) की पहचान हुई है। म्लादेनोव पूर्व संयुक्त राष्ट्र मध्य पूर्व दूत रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को उनकी इस भूमिका की पुष्टि की। अब कई अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने इस सप्ताह शांति बोर्ड की घोषणा की उम्मीद जताई है। दरअसल, फिलिस्तीनी-अमेरिकी मध्यस्थ बिशारा बहबाह (Bishara Bahbah), जो ट्रंप की ओर से हमास के साथ बातचीत कर चुके हैं, ने शनिवार को गाजा के लोगों को संबोधित एक बयान में कहा कि शांति बोर्ड की घोषणा आगामी सप्ताह में होने की उम्मीद है। बोर्ड की पहली आधिकारिक बैठक इस महीने के तीसरे सप्ताह में दावोस विश्व आर्थिक मंच के दौरान हो सकती है। उन्होंने बताया कि फिलिस्तीनी गुट अगले सप्ताह काहिरा में बैठक कर अंतरिम सरकार के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के नामों पर सहमति जताएंगे।
गौरतलब है कि नेतन्याहू ने ट्रंप की योजना और पहले चरण के युद्धविराम का स्वागत किया है, जिसमें अंतिम जीवित बंधकों की रिहाई हुई और इजरायली सेना ने गाजा के आधे से अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि, उन्होंने चिंता जताई कि पश्चिमी देशों की पुनर्निर्माण की जल्दबाजी में हमास के बचे हुए लड़ाकों को शेष क्षेत्र पर नियंत्रण मिल सकता है। नेतन्याहू ने म्लादेनोव से मुलाकात में दोहराया कि हमास को पूरी तरह निरस्त्र किया जाना चाहिए और गाजा पट्टी को सैन्य मुक्त बनाया जाना चाहिए। वहीं, हमास का कहना है कि वह केवल एक ऐसी फिलिस्तीनी सरकार को हथियार सौंपेगा जो विदेशी पर्यवेक्षण से मुक्त हो।
निरस्त्रीकरण को टाल नहीं सकता हमास
ISF को समय दिया जाना चाहिए
वहीं, इजरायली सुरक्षा कैबिनेट सदस्य एली कोहेन ने कहा कि ISF को 'कुछ महीनों' का समय दिया जाना चाहिए, उसके बाद यदि जरूरी हो तो इजरायल टैंक और सैनिक वापस भेज सकता है। उन्होंने जोर दिया कि पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर हमास के सभी बुनियादी ढांचे को नष्ट करना होगा। युद्धविराम लागू होने के बाद भी इसकी कई बार परीक्षा हुई है। इजरायली हवाई हमलों में 400 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिन्हें इजरायल ने हमास के हमलों के जवाब या रोकथाम के रूप में बताया। फिलिस्तीनी हमलों में तीन इजरायली सैनिक मारे गए। वहीं हमास ने अंतिम बंधक का शव भी नहीं सौंपा। इजरायल के एक सर्वेक्षण में 57% लोगों ने शव बरामद होने तक ट्रंप योजना के दूसरे चरण में जाने का विरोध किया, जबकि 22% पक्ष में हैं।
