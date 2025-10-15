Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़donald trump threats hamas disarm or we will take action

हमास हथियार छोड़ दे या हम छुड़वा देंगे; शांति प्रस्ताव के अगले ही दिन फायर हुए डोनाल्ड ट्रंप

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति प्रस्ताव के अगले ही दिन हमास को बड़ी चेतावनी दी है। उनसे सवाल पूछा गया था कि प्रस्ताव में है कि हमास हथियार छोड़ देगा, यदि उसने ऐसा नहीं किया तो आप क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे नहीं तो हम छुड़वा देंगे।

Wed, 15 Oct 2025 12:47 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
share Share
Follow Us on
हमास हथियार छोड़ दे या हम छुड़वा देंगे; शांति प्रस्ताव के अगले ही दिन फायर हुए डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति प्रस्ताव के अगले ही दिन हमास को बड़ी चेतावनी दी है। उनसे सवाल पूछा गया था कि प्रस्ताव में है कि हमास हथियार छोड़ देगा, यदि उसने ऐसा नहीं किया तो आप क्या करेंगे? इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे और वह खुद ऐसा नहीं करेगा तो हम छुड़वा देंगे। उन्होंने कहा कि हमास ने मेरे करीबी लोगों से कहा कि वह हथियार छोड़ देगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम सख्ती से निपटेंगे और यह तरीका थोड़ा हिंसक भी हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने आतंकी समूह को यह चेतावनी भी दी कि वह एक-एक बंधक को रिहा करे और शव भी सारे सौंपे।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मैंने हमास से बात की है। मैंने कहा कि आप हथियार छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है? उन्होंने कहा कि यस सर, हम सारे हथियार खत्म करेंगे।' डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन लोगों ने मेरे से ऐसा ही कहा है। इसके बाद भी यदि वह हथियार नहीं छोड़ेंगे तो हम छुड़वा देंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट मामलों के अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ को गाजा मसले की कमान सौंपी है। इसके अलावा दामाद जरेद कुशनर भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। विटकॉफ और कुशनर ने ट्रंप की मंजूरी से शर्म अल शेख में हमास के टॉप लोगों से बात की थी।

अमेरिका के दखल से शुक्रवार से गाजा में सीजफायर लागू है। हमास और इजरायल की ओर से हमलों का दौर थम गया है। हमास ने इजरायल के 20 बंधकों को रिहा किया है तो वहीं इजरायल ने भी सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदी छोड़ दिए हैं। हालांकि इसके बाद भी चिंता जताई जा रही है कि हमास फिर से ऐक्टिव हो सकता है। इसकी वजह यह है कि जब फिलिस्तीनी बंधक रिहा हुए तो उन्हें रिसीव करने के दौरान हमास के लड़ाके भी पहुंचे। यही नहीं इस दौरान इन लोगों ने हथियार लहराए और जीत का जश्न मनाते हुए इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। इससे यह चिंता भी जताई जा रही है कि हमास कहीं फिर से ऐक्टिव ना हो जाए।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
World News In Hindi Donald Trump Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।