हमास हथियार छोड़ दे या हम छुड़वा देंगे; शांति प्रस्ताव के अगले ही दिन फायर हुए डोनाल्ड ट्रंप

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति प्रस्ताव के अगले ही दिन हमास को बड़ी चेतावनी दी है। उनसे सवाल पूछा गया था कि प्रस्ताव में है कि हमास हथियार छोड़ देगा, यदि उसने ऐसा नहीं किया तो आप क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे नहीं तो हम छुड़वा देंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति प्रस्ताव के अगले ही दिन हमास को बड़ी चेतावनी दी है। उनसे सवाल पूछा गया था कि प्रस्ताव में है कि हमास हथियार छोड़ देगा, यदि उसने ऐसा नहीं किया तो आप क्या करेंगे? इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे और वह खुद ऐसा नहीं करेगा तो हम छुड़वा देंगे। उन्होंने कहा कि हमास ने मेरे करीबी लोगों से कहा कि वह हथियार छोड़ देगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम सख्ती से निपटेंगे और यह तरीका थोड़ा हिंसक भी हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने आतंकी समूह को यह चेतावनी भी दी कि वह एक-एक बंधक को रिहा करे और शव भी सारे सौंपे।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मैंने हमास से बात की है। मैंने कहा कि आप हथियार छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है? उन्होंने कहा कि यस सर, हम सारे हथियार खत्म करेंगे।' डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन लोगों ने मेरे से ऐसा ही कहा है। इसके बाद भी यदि वह हथियार नहीं छोड़ेंगे तो हम छुड़वा देंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट मामलों के अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ को गाजा मसले की कमान सौंपी है। इसके अलावा दामाद जरेद कुशनर भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। विटकॉफ और कुशनर ने ट्रंप की मंजूरी से शर्म अल शेख में हमास के टॉप लोगों से बात की थी।