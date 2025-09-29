Donald Trump threatens zohran Mamdani over New York City funds know reason ममदानी मेयर बन जाते हैं तो न्यूयॉर्क शहर की फंडिंग रोक देंगे... ट्रंप की धमकी, International Hindi News - Hindustan
ममदानी मेयर बन जाते हैं तो न्यूयॉर्क शहर की फंडिंग रोक देंगे... ट्रंप की धमकी

ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि स्व-घोषित न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट जोहरान ममदानी, जो मेयर पद के दावेदार हैं, हमारी शानदार रिपब्लिकन पार्टी के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगात साबित होंगे। उन्हें वाशिंगटन के साथ ऐसी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, जैसी शहर के किसी भी पूर्व मेयर को कभी न झेलनी पड़ी।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनMon, 29 Sep 2025 08:20 PM
न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को धमकी दी कि अगर ममदानी मेयर बन जाते हैं, तो वे न्यूयॉर्क शहर की फंडिंग रोक देंगे। ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि स्व-घोषित न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट जोहरान ममदानी, जो मेयर पद के दावेदार हैं, हमारी शानदार रिपब्लिकन पार्टी के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगात साबित होंगे। उन्हें वाशिंगटन के साथ ऐसी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, जैसी शहर के किसी भी पूर्व मेयर को कभी न झेलनी पड़ी।

ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि याद रखें, उनके तमाम झूठे कम्युनिस्ट वादों को पूरा करने के लिए उन्हें मेरी मदद से फंडिंग चाहिए होगी। उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, तो न्यूयॉर्कवासी उन्हें वोट क्यों दें? यह विचारधारा सदियों से असफल साबित होती आई है। यह एक बार फिर धड़ाम से गिरेगी, और यह पक्का है!

दरअसल, ममदानी के डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीतते ही राष्ट्रपति ट्रंप और कई अन्य रिपब्लिकन नेता उन पर हमलावर हो गए हैं। इस साल की शुरुआत में ही ट्रंप ने ममदानी को 'बेहद पागल' करार दिया था और आगाह किया था कि अगर डेमोक्रेट जीत गया, तो वे न्यूयॉर्क में दखल देंगे।

उन्होंने कथित रूप से कहा था कि कई लोग मानते हैं कि वह अवैध तरीके से यहां हैं। हम सब कुछ जांचेंगे। उधर, ट्रंप की निर्वासन की धमकियों पर ममदानी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयान हर उस न्यूयॉर्कवासी को निशाना बनाने की कोशिश है, जो छिपने से इनकार करता है।

