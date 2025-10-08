Donald Trump threatens to invoke Insurrection Act Know What powers give US President डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और अमेरिका में खड़ा हो गया कानूनी तूफान, क्या है 1807 का अधिनियम?, International Hindi News - Hindustan
डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और अमेरिका में खड़ा हो गया कानूनी तूफान, क्या है 1807 का अधिनियम?

विद्रोह अधिनियम अमेरिका का एक संघीय कानून है, जो राष्ट्रपति को देश में गंभीर अशांति, हिंसा या विद्रोह जैसी परिस्थितियों में सैन्य तैनाती की छूट देता है। मूल रूप से 1807 में लागू किया गया यह कानून, अमेरिका के उस मूल सिद्धांत का एक दुर्लभ अपवाद है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनWed, 8 Oct 2025 03:30 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विद्रोह अधिनियम (Insurrection Act) को सक्रिय करने की चेतावनी जारी की है, जिससे देश में कानूनी और राजनीतिक विवाद फिर से भड़क उठा है। यह प्राचीन कानून राष्ट्रपतियों को घरेलू स्तर पर सैन्य बल तैनात करने की असाधारण आपात शक्तियां देता है। ट्रंप का यह कदम, डेमोक्रेटिक पार्टी के शासित शहरों जैसे पोर्टलैंड और शिकागो में नेशनल गार्ड भेजने के उनके प्रयासों के खिलाफ बढ़ते कानूनी चुनौतियों के बीच आया है। इसका उद्देश्य कथित रूप से अवैध प्रवासन पर संघीय अभियान को मजबूत करना और सार्वजनिक शांति बहाल करना बताया जा रहा है। लेकिन आलोचक इसे राष्ट्रपति का संवैधानिक उल्लंघन मानते हैं, जो सेना का राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं।

दरअसल, संघीय अदालतों के हस्तक्षेप और राज्यपालों की कानूनी कार्रवाइयों के बीच यह अधिनियम ट्रंप के कार्यकाल का एक केंद्रीय विवाद बनता जा रहा है। हाल ही में शीर्ष सैन्य नेताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी शहरों को सशस्त्र सेनाओं के 'प्रशिक्षण स्थल' के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, जिससे डेमोक्रेट्स और नागरिक अधिकार संगठनों में बेचैनी फैल गई। इससे सैन्यीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति पर नई आशंकाएं जन्म ले रही हैं।

विद्रोह अधिनियम क्या है?

विद्रोह अधिनियम अमेरिका का एक संघीय कानून है, जो राष्ट्रपति को देश में गंभीर अशांति, हिंसा या विद्रोह जैसी परिस्थितियों में सैन्य तैनाती की छूट देता है। मूल रूप से 1807 में लागू किया गया यह कानून, अमेरिका के उस मूल सिद्धांत का एक दुर्लभ अपवाद है जिसमें सेना को नागरिक मामलों या स्थानीय पुलिसिंग से दूर रखा जाता है। आमतौर पर अमेरिका में कानून व्यवस्था राज्य या नगर स्तर की सिविल पुलिस का दायित्व है। 1878 के पॉसे कॉमिटेटस एक्ट ने सेना और नेशनल गार्ड को पुलिस कार्यों से रोका है, लेकिन विद्रोह अधिनियम आपातकाल में इस बाधा को हटाता है, जिससे राष्ट्रपति कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए सैनिकों का सहारा ले सकें।

इसे '1807 का अधिनियम' भी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान रूप 1792 से 1871 के बीच के कई कानूनों का संकलन है। तत्कालीन राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने इसे हस्ताक्षरित किया था, जो पुराने कानूनों पर आधारित था। वे कानून संघीय सरकार को संकट में राज्य मिलिशिया (अब नेशनल गार्ड) बुलाने की अनुमति देते थे।

राष्ट्रपति कब ले सकते हैं इसका सहारा?

अधिनियम विभिन्न परिस्थितियों का जिक्र करता है जहां राष्ट्रपति अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर, राज्यपाल या विधानमंडल हिंसक विद्रोह दबाने या व्यवस्था लौटाने के लिए संघीय मदद मांगते हैं, तो राष्ट्रपति सैनिक भेजते हैं। फिर भी, कानून राष्ट्रपति को राज्य की मंजूरी के बिना भी स्वतंत्र कार्रवाई की अनुमति देता है, यदि वे मानें कि 'अवैध बाधा, षड्यंत्र, जमावड़ा या विद्रोह' संघीय कानूनों को बाधित कर रहा है या संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

धारा 252 के तहत, जब सामान्य अदालतें और कानूनी प्रक्रियाएं विफल हो जाएं, तो सेना तैनात की जा सकती है। धारा 253 और आगे बढ़ती है; यह स्थानीय अधिकारियों की असमर्थता या अनिच्छा पर सेना भेजने की छूट देती है, यदि वे लोगों के अधिकारों की रक्षा न कर सकें या विद्रोह रोक न सकें जो संघीय कानूनों में बाधा डाल रहा हो। संवैधानिक वकील ब्रूस फेन ने अल जजीरा को कहा कि ये शक्तियां केवल चरम संकटों जैसे गृहयुद्ध के लिए हैं। उन्होंने जोड़ा कि पोर्टलैंड में 'विद्रोह' जैसी कोई स्थिति नहीं है।

1992 में आखिरी बार हुआ था उपयोग

इसका अंतिम प्रयोग 1992 में हुआ, जब राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने रॉडनी किंग की बेरहमी वाली पिटाई के मामले में पुलिसकर्मियों को बरी करने के बाद भड़के लॉस एंजिल्स दंगों को दबाने के लिए संघीय सैनिक भेजे। छह दिनों की इस हिंसा में 60 से ज्यादा मौतें हुईं और भारी तबाही मची।

ट्रंप अब क्यों धमकी दे रहे हैं?

ट्रंप ने बार-बार आरोप लगाया है कि शिकागो और पोर्टलैंड जैसे शहरों में उनकी प्रवासन नीतियों के खिलाफ विरोध और अपराधों की लहर से कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिकागो एक शानदार शहर है, लेकिन क्राइम बहुत अधिक है। अगर गवर्नर काम न कर सकें, तो हम करेंगे। यह बहुत आसान है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्यपाल या अदालतें नेशनल गार्ड तैनाती में बाधा डालेंगी, तो वे अधिनियम लागू करेंगे।

ट्रंप ने कहा कि विद्रोह अधिनियम किसी न किसी कारण से है। अगर लोग मर रहे हों और अदालतें या गवर्नर हमें रोकें, तो मैं जरूर ऐसा करूंगा। हाल के महीनों में ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी, कैलिफोर्निया और इलिनोइस में नेशनल गार्ड तैनाती को मंजूरी दी है। ताजा आदेश में उन्होंने शिकागो में 300 सैनिक भेजे हैं, जहां आईसीई (नागरिक आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन) की कार्रवाइयों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं।

