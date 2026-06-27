सभी सामानों पर तत्काल 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अब किसे दी धमकी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि अगर कोई भी देश अमेरिकी कंपनियों पर ऐसा कर लागू करता है, तो अमेरिका उस देश से आने वाले सभी सामानों पर तत्काल 100 प्रतिशत टैरिफ लगा देगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की चेतावनी दी है, जो अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि अगर कोई भी देश अमेरिकी कंपनियों पर ऐसा कर लागू करता है, तो अमेरिका उस देश से आने वाले सभी सामानों पर तत्काल 100 प्रतिशत टैरिफ लगा देगा। उन्होंने कहा कि कई यूरोपीय देश इस तरह के टैक्स को लागू करने पर विचार कर रहे हैं और कुछ देश इसे जल्द लागू करने के करीब हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यह चेतावनी सभी देशों के लिए है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के बीच व्यापारिक संबंधों में पहले से ही तनाव बना हुआ है। पिछले वर्ष दोनों पक्षों के बीच हुए एक समझौते के तहत अमेरिकी टैरिफ को यूरोपीय वस्तुओं पर 15 प्रतिशत तक सीमित किया गया था, जबकि यूरोपीय देशों ने अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों पर शुल्क शून्य करने पर सहमति जताई थी। हालांकि, यूरोपीय संघ की लंबी विधायी प्रक्रिया के कारण समझौते को पूरी तरह लागू करने में देरी हुई, जिससे ट्रंप नाराज हो गए। उन्होंने पहले भी यूरोप से आयातित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ दोबारा लगाने की धमकी दी थी।
कैसे विवाद के केंद्र में आया फ्रांस
फ्रांस इस विवाद के केंद्र में है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि उनका देश अमेरिकी दबाव में आकर डिजिटल सेवा कर समाप्त नहीं करेगा। फ्रांस ने 2019 में डिजिटल सेवाओं से होने वाली आय पर 3 प्रतिशत कर लागू किया था। यह कर उन कंपनियों पर लगाया जाता है जिनका फ्रांस में वार्षिक राजस्व 2.5 करोड़ यूरो से अधिक और वैश्विक राजस्व 75 करोड़ यूरो से ज्यादा है। पिछले वर्ष फ्रांसीसी सांसदों ने इस कर को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी रखा था।
राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर फ्रांस इस टैक्स को वापस नहीं लेता, तो अमेरिका फ्रांसीसी वाइन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने पर विचार कर सकता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) लंबे समय से फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, स्पेन और अन्य यूरोपीय देशों के डिजिटल सर्विस टैक्स का विरोध करता रहा है। अमेरिका का तर्क है कि ये कर मुख्य रूप से अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वैश्विक डिजिटल सेवा क्षेत्र में उनका वर्चस्व है। ट्रंप की नई चेतावनी से अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार युद्ध की आशंकाएं फिर बढ़ गई हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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