हम ट्रंप को मारेंगे; अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान की बिल बोर्ड वाली धमकी, काले ताबूत में मृत दिखाया

US Iran war update: ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बड़े से बिल बोर्ड पर मृत दिखाया गया है। इसके नीचे अंग्रेजी और फारसी में डोनाल्ड ट्रंप को मारने की धमकी भी दी गई है। इससे पहले भी ईरान की तरफ से ट्रंप को मारने की धमकियां दी जा चुकी हैं।

Donald Trump: अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से लगातार एक-दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़ा सा बिल बोर्ड लगाया गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को काले ताबूत में मरा हुआ दिखाया गया है। इस बिल बोर्ड पर अंग्रेजी और फारसी भाषा में लिखा हुआ है कि 'हम ट्रंप को मारेंगे'। यह पहली बार नहीं हैं, जब ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने की आवाज उठी हो। 28 फरवरी के पहले भी ईरान में 'डेथ टू अमेरिका' और 'डेथ टू ट्रंप' के नारे लगते रहे हैं। हाल ही में जब दिवंगत सुप्रीम लीडर खामेनेई का अंतिम संस्कार हुआ, तो उस दौरान भी इसी तरह के नारे लगे थे।

ईरान की अर्ध सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह बिल बोर्ड तेहरान के बीचों बीच मशहूर एंगेलाब चौराहे पर लगा हुआ है। इसमें ट्रंप की आंखें और मुंह बंद हैं। उनकी प्रसिद्ध लाल टाई के ऊपर उनके हाथ मुड़े हुए हैं, जबकि उनके पैर हवा में हैं। ट्रंप को एक काले ताबूत में लेटे हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही नीचे ट्रंप को मारने की धमकी और 'मिनाब की याद में' लिखा हुआ है। यह अमेरिकी और इजरायली बम धमाके में मिनाब स्कूल पर हुए हमले की ओर संकेत करता है।

यह बिल बोर्ड ऐसे समय में सामने आया है, जब दोनों देशों के बीच की जंग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अमेरिका हर रात ईरान पर हमला करता है, सुबह होते-होते ईरान भी पलटवार करके क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देता है। इसके साथ ही होर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहे व्यापारिक जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने अपनी नाकेबंदी लगाई हुई है, जबकि अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी नाकेबंदी की हुई है। इसकी वजह से एक बार फिर से होर्मुज पूरी तरह से ठप हो गया है।