सीजफायर के बाद ट्रंप का टैरिफ वार, ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% टैक्स

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को सैन्य हथियार आपूर्ति करने वाले किसी भी देश पर तुरंत 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया जाएगा।

ईरान के साथ अमेरिका में युद्धविराम लागू होने के बावजूद दोनों देशों के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दावे और प्रतिदावे का दौर जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को सैन्य हथियार आपूर्ति करने वाले किसी भी देश पर तुरंत 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान को हथियार बेचने या सप्लाई करने वाले किसी भी देश द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों पर 50% का शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसमें कोई छूट या अपवाद नहीं दिया जाएगा।

इससे पहले ट्रंप ने बुधवार कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर उसके उस संवर्द्धित यूरेनियम को 'खोदकर निकालने' का काम करेगा, जो पिछले साल गर्मियों में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के दौरान जमीन में दब गया था। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि 'यूरेनियम का संवर्धन नहीं किया जाएगा' और जून में हुए हमलों के बाद से इस सामग्री को छुआ तक नहीं गया है। हालांकि ईरान ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि यदि अमेरिका ईरान के साथ समझौता कर लेता है तो वह जमीन में दबी इस सामग्री को निकाल लेगा और इसके एक बड़ा अभियान होने की उम्मीद है। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत के बारे में बातचीत कर रहे हैं।

बता दें कि और ईरान के बीच 39 दिनों तक चले युद्ध के बाद दो सप्ताह के लिए युद्धविराम लागू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्धविराम की घोषणा करते हुए इसे 'विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन' बताया है। इस बीच वार्ता की मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार तड़के बताया कि यह युद्धविराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। गौरतलब है कि इस घोषणा से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि यदि ईरान ने होर्मुज नहीं खोला, तो 'आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी'।