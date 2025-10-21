...नहीं तो देना पड़ेगा 155 फीसदी टैरिफ, शी जिनपिंग का नाम ले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दी धमकी

संक्षेप: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर अच्छी ट्रेड डील नहीं होती है तो नवंबर से चीन को 155 फीसदी टैरिफ देना होगा। बता दें कि वर्तमान में अमेरिका ने चीन पर 55 फीसदी का टैरिफ लगाया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन अमेरिका के साथ डील पर सहमत नहीं होता है तो उसपर 155 फीसद का टैरिफ लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ एक मिनरल समझौते पर साइन करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात कही।

ट्रंप ने कहा, चीन टैरिफ के रूप में अच्छी-खासी रकम अमेरिका को देता रहा है। हमें पता है कि अभी वह 55 फीसदी टैरिफ दे रहा है औऱ अगर दोनों देशों में कोई डील नहीं होती तो फिर नवंबर से 155 फीसदी टैरिफ देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कई देशों के साथ ट्रेड डील पर काम किया गया है। उन देशों ने इसका जल्दी फायदा उठा लिया।

उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी एक अच्छी ट्रेड डील होगी। मैं इसको लेकर काफी उत्साहित हूं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 1 नवंबर से चीन से आयात होने वाले सॉफ्टवेयर पर 100 फीसदी का टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं चीन के सामान पर अमेरिका ने पहले से ही 55 फीसदी का टैरिफ लगा रखा है।

रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हालांकि कुछ मामलों में विवाद है। वे हमें टैरिफ के रूप में काफी अच्छी रकम देते हैं। उनके पास मौका है कि वे इसको कम करवा लें। हम मिलकर इसके लिए काम करेंगे। लेकिन उन्हें भी हमें कुछ देना होगा।