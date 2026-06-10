ईरान पर करने जा रहे बहुत जोरदार हमला, युद्धविराम के बीच ट्रंप की खुली चेतावनी
डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान को बातचीत में देरी करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। सात अप्रैल को युद्धविराम की घोषणा के बाद से एक संभावित समझौते को लेकर हफ्तों तक सकारात्मक रुख दिखाने के बाद ट्रंप के बयानों में यह एक बड़ा और कड़ा बदलाव माना जा रहा है।
अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम जारी है, लेकिन बीच-बीच में हमलों से तनाव बढ़ जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान को बड़ी चेतावनी दी और कहा कि हम उन पर बहुत जोरदार हमला करने जा रहे हैं, अगर शांति समझौता नहीं होता है तो।
डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान को बातचीत में देरी करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। सात अप्रैल को युद्धविराम की घोषणा के बाद से एक संभावित समझौते को लेकर हफ्तों तक सकारात्मक रुख दिखाने के बाद ट्रंप के बयानों में यह एक बड़ा और कड़ा बदलाव माना जा रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में लिखा, "ईरान सिर्फ बातें करता है, काम नहीं। पश्चिम एशिया का गुंडा अब खत्म हो चुका है! उन्होंने एक ऐसे समझौते पर बातचीत करने में बहुत लंबा समय लगा दिया जो उनके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता था, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी!"
ट्रंप ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ क्या कदम उठाने जा रहा है। उनके ये बयान होर्मुज के पास अमेरिकी सेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद, अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए नए हवाई हमलों के ठीक बाद आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को फॉक्स न्यूज से बात करते हुए संकेत दिया कि आगे भी सैन्य कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा, "मैं इसे जारी रख सकता हूँ। उनके पास समझौते पर हस्ताक्षर करने और खुद को बचाने का मौका था।"
ट्रंप ने हेलीकॉप्टर घटना के बारे में नए विवरण देते हुए बताया कि एक ईरानी ड्रोन ने उनके एएच-64 अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला किया था। उनके अनुसार, वह ड्रोन पहले से ही आग की लपटों में था और दोनों पायलटों के बीच में आकर फंस गया था, लेकिन वह फटा नहीं। इस वजह से पायलट हेलीकॉप्टर को सुरक्षित नीचे उतारने और वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह नई टिप्पणी राजनयिक वार्ताओं पर उनके हालिया बयानों के बिल्कुल उलट है। पिछले कुछ हफ्तों से वह बार-बार यह संकेत दे रहे थे कि ईरान के साथ एक समझौता बहुत करीब हैं। उन्होंने सोमवार को भी पत्रकारों से कहा था कि दो या तीन दिनों के भीतर एक समझौता हो सकता है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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