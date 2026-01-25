Hindustan Hindi News
100 फीसदी टैरिफ लगाएंगे, ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा का पलटवार, बनाई खास रणनीति

संक्षेप:

डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कनाडा चीन के साथ ट्रेड डील करता है तो यह टैरिफ लगाया जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए कनाडा ने खास रणनीति बनाते हुए कहा है कि लोग अपने देश का बना ही सामान खरीदें।

Jan 25, 2026 04:43 pm ISTMadan Tiwari एएनआई, ओटावा
US Canada Tension: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इसके बाद, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका पर पलटवार किया। उन्होंने अमेरिकी धमकी से निपटने के लिए खास रणनीति बनाते हुए जनता से कनाडा में बने प्रोडक्ट्स को खरीदने की अपील की है। कनाडा का यह कदम इंटरनेशनल ट्रेड पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने के बजाय लोकल बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने की ओर एक बदलाव का संकेत देता है।

पीएम कार्नी ने दावा किया कनाडा की अर्थव्यवस्था फिलहाल विदेश से खतरे में है, और उन्होंने एक ऐसी रणनीति की वकालत की जिसमें देश खुद अपना सबसे अच्छा ग्राहक बने। कार्नी ने कहा, "हमारी अर्थव्यवस्था विदेश से खतरे में है। कनाडाई लोगों ने एक विकल्प चुना है- जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना।" उन्होंने आगे कहा, "दूसरे देश क्या करते हैं, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम खुद अपने सबसे अच्छे कस्टमर बन सकते हैं। हम कैनेडियन सामान खरीदेंगे। हम कनाडा में ही बनाएंगे। साथ मिलकर हम और मजबूत बनेंगे।"

इससे पहले, शनिवार को ट्रंप ने कनाडा और उसके पीएम मार्क कार्नी को चीन के साथ आर्थिक समझौते करने के खिलाफ चेतावनी दी, और धमकी दी कि अगर ओटावा ऐसे समझौतों के साथ आगे बढ़ता है तो उस पर भारी ट्रेड पेनल्टी लगाई जाएंगी। कनाडाई प्रधानमंत्री को 'गवर्नर' कहते हुए, ट्रंप ने कहा कि अगर ओटावा बीजिंग के साथ ट्रेड संबंध और गहरे करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स कैनेडियन सामानों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा।

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "अगर गवर्नर कार्नी को लगता है कि वह कनाडा को चीन के लिए अमेरिका में सामान और प्रोडक्ट भेजने के लिए 'ड्रॉप ऑफ पोर्ट' बनाने जा रहे हैं, तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।'' अपनी आलोचना को बढ़ाते हुए, ट्रंप ने आगे कहा, "चीन कनाडा को जिंदा खा जाएगा, उसे पूरी तरह से निगल जाएगा, जिसमें उनके बिजनेस, सामाजिक ताना-बाना और जीने का तरीका सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर कनाडा चीन के साथ कोई डील करता है, तो अमेरिका में आने वाले सभी कनाडाई सामानों और प्रोडक्ट पर तुरंत 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया जाएगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!"

