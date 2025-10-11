Hindustan Hindi News
मोदी को खास दोस्त मानते हैं ट्रंप, टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त मानते हैं। यह बात अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कही है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 08:31 PM
अमेरिका से चल रहे टैरिफ वॉर के बीच एक बड़ा बयान आया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त मानते हैं। गोर ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कही है। गोर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों में शुमार किए जाते हैं। ऐसे में उनका यह बयान काफी मायने रखता है। गोर प्रबंधन और संसाधन उप सचिव माइकल जे रिगास के साथ वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मिलने के लिए छह दिवसीय यात्रा पर भारत में हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सर्जियो गोर से मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा। पीएम मोदी ने लिखा है कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका के मनोनीत राजदूत का कार्यकाल भारत-अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने लिखा है कि अमेरिका के भारत में मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत करके खुशी हुई। वहीं, गोर ने कहाकि उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ अविश्वसनीय मुलाकात हुई। उन्होंने आगे कहा कि दोनों ने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

सर्जियो गोर ने पीएम मोदी से मीटिंग के बाद कहा कि हमने महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व पर भी चर्चा की। इस दौरान हमने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। हमने विदेश मंत्री जयशंकर, एनएसए डोभाल और विदेश सचिव मिसरी के साथ कई बैठकें कीं।

इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा कि उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और इसकी साझा प्राथमिकताओं पर सार्थक विचार-विमर्श किया। विदेश सचिव ने राजदूत गोर को शुभकामनाएं दीं। भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद से नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। इसमें 25 प्रतिशत शुल्क रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए लगाया गया था। भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है।

